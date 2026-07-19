Argentina y España: lo que hoy más las unen y separan
Empresas, universidades, ciencia, turismo y deportes sostienen una relación que mueve miles de millones en Argentina, pese a las diferencias políticas.
Las diferencias diplomáticas entre Argentina y España suelen ocupar titulares. Sin embargo economía, inversiones, ciencia, educación y cultura sostienen un vínculo de más de un siglo. Messi y el fútbol también acercan a ambos países, mientras el Mundial 2026 vuelve a ponerlos frente a frente, entre rivalidad deportiva, historia compartida y nuevos puentes.
Argentina y España: comercio e inversiones en números
- US$ 2.393 millones: fue el comercio bilateral de bienes durante 2025, con US$ 1.226 millones de exportaciones argentinas a España y US$ 1.167 millones de importaciones.
- US$ 58,5 millones: superávit comercial argentino en 2025. Argentina mantiene saldo positivo con España todos los años desde 2002; el récord fue de US$ 1.712 millones en 2008.
- US$ 81 millones: gasolinas importadas desde España.
- US$ 25.715 millones: inversión española acumulada, equivalente al 14% del total.
- Segundo inversor extranjero en Argentina: España quedó detrás de Estados Unidos y fue el principal inversor de la Unión Europea en Argentina.
- US$ 27.508 millones: máximo histórico del stock de inversión española en Argentina, alcanzado en 2024.
- US$ 44.724 millones: valor de las exportaciones argentinas de bienes durante 2025 hacia los países que participan del Mundial 2026.
- US$ 1.226 millones: valor de los productos argentinos comprados por España en 2025.
- España es el tercer mercado europeo para las exportaciones argentinas entre los países participantes del Mundial 2026. Países Bajos fue el principal destino europeo. Suiza ocupó el segundo puesto.España quedó detrás de ambos países, con compras argentinas por US$ 1.226 millones.
- 2,7%: aproximadamente, la participación de España sobre los US$ 44.724 millones exportados por Argentina a todos los países que disputaron el Mundial 2026.
Argentina tiene la mayor comunidad de españoles residentes en América
- 543.971 ciudadanos españoles residentes en Argentina al 1 de enero de 2026, según el INE.
- 7,5%: crecimiento aproximado de la población española residente en Argentina entre enero de 2025 y enero de 2026.
- Argentina concentra la mayor comunidad de españoles residentes en América.
- Más de 328.000 personas nacidas en Argentina residían en España según los datos de 2025 citados por la BCR.
- Sexta colectividad extranjera: los argentinos son una de las principales comunidades de población nacida en el extranjero en España.
- Dos grandes comunidades: cientos de miles de españoles viven en Argentina y más de 328.000 personas nacidas en Argentina residen en España (hoy esa cifra supera las 450.000, lo que indica la gran cantidad de argentinos que están abandonando su país para buscar un destino mejor, al menos en lo económico)
- La relación migratoria incluye descendientes de españoles, ciudadanos con doble nacionalidad, estudiantes, trabajadores y familias con conexiones en ambos países.
Principales diferencias entre Argentina y España
- Inflación. Argentina cerró 2025 con una inflación anual cercana al 31%, mientras España registró una inflación de alrededor del 2,7%.
- PIB per cápita. España supera ampliamente a Argentina en ingreso por habitante: en 2025 la diferencia se mantuvo en torno a 2,5 veces, según las estimaciones internacionales.
- Tensión diplomática. En mayo de 2024, España retiró temporalmente a su embajadora en Buenos Aires después de que Javier Milei calificara de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, durante un acto político en Madrid. Javier Milei y Pedro Sánchez representan modelos ideológicos muy diferentes: el presidente argentino se identifica con el liberalismo libertario, mientras que Sánchez encabeza un gobierno socialdemócrata.
- Diferencias migratorias. España exige a los ciudadanos argentinos cumplir determinadas condiciones para residir y trabajar legalmente, mientras que Argentina mantiene una política migratoria históricamente más flexible.
- Malvinas. España reconoce oficialmente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y apoya una solución negociada, pero mantiene una relación estrecha con el Reino Unido, como miembro de la Unión Europea y aliado europeo. Es un punto diplomático sensible para Argentina.
- Caso YPF. España mantiene una relación histórica con Argentina a través de Repsol, que fue accionista mayoritaria de YPF hasta la expropiación de 2012. La operación generó un prolongado conflicto económico y judicial que terminó con un acuerdo de compensación por aproximadamente US$ 5.000 millones en bonos para Repsol.
FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Informativo Semanal N.º 2252, 17 de julio de 2026. Informativo Semanal, análisis sobre las exportaciones argentinas a los países participantes del Mundial 2026 y el vínculo comercial con España. Análisis sobre comercio e inversiones entre Argentina y España. Instituto Nacional de Estadística de España (INE), Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), datos al 1 de enero de 2026.PERE 2026.con datos de inversión extranjera directa.