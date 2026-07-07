Qué es el "shutdown", el proyecto de Javier Milei para "apagar el Estado" como en Estados Unidos

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno avanza en un proyecto para incorporar un mecanismo de "shutdown" en Argentina, una herramienta inspirada en el sistema de Estados Unidos que impediría seguir gastando cuando se agoten las partidas presupuestarias. La iniciativa busca establecer límites más estrictos al uso de los recursos públicos.

El término "shutdown" hace referencia al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de gasto o una autorización transitoria de financiamiento. En esos casos, las agencias que se quedan sin fondos deben suspender las actividades no esenciales, mientras que los servicios considerados críticos continúan operativos.

En las últimas horas, Milei confirmó que el Gobierno trabaja en una iniciativa para trasladar un esquema similar a la Argentina. "Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política", afirmó. Además, explicó que la idea es que, una vez agotado el presupuesto, el Estado no pueda seguir realizando gastos: "Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado".

Cuando se produce un cierre parcial del gobierno federal, pueden ocurrir las siguientes situaciones:

Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió durante la primera presidencia de Donald Trump. Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el Gobierno atravesó un cierre parcial de 35 días por la falta de acuerdo sobre el financiamiento del muro fronterizo con México.

La medida afectó a unos 800.000 empleados federales, entre trabajadores suspendidos y personal esencial que siguió prestando servicios sin cobrar. Además, provocó demoras en distintos organismos públicos y un impacto económico que dejó pérdidas permanentes, según la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos.

El mecanismo volvió a aplicarse en 2025, cuando el gobierno estadounidense atravesó un cierre parcial de 43 días, y nuevamente en 2026, aunque en esa oportunidad la paralización se extendió solo durante cuatro días antes de que se aprobara una nueva ley de financiamiento.

Cómo podría aplicarse en Argentina

La legislación nacional no contempla un mecanismo de "apagón" automático del Estado cuando se agotan las partidas presupuestarias. En cambio, si el Congreso no aprueba un nuevo Presupuesto, la normativa vigente permite prorrogar el correspondiente al ejercicio anterior.

Por ese motivo, la propuesta que impulsa el Gobierno requeriría una ley específica, que buscaría impedir que el Poder Ejecutivo continúe ejecutando gastos cuando se agoten los fondos autorizados para determinadas partidas.

El anuncio fue lanzado por Milei en el marco de la reforma que prepara para la Carta Orgánica del Banco Central.