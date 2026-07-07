Caso Marcelo D'Agostino: el tribunal rechazó la recusación de la conjueza y la causa avanza

La causa contra el exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino salió este martes de más de un mes de parálisis. El Tribunal Penal Colegiado resolvió que la conjueza María Jimena Pina González continúe al frente del expediente, rechazando la recusación presentada por la abogada querellante María Elena Quintero.

La decisión despeja, al menos por ahora, un proceso judicial que estuvo empantanado con inhibiciones, recusaciones y escándalos por filtraciones de chats de WhatsApp entre magistrados.

Marcelo D'Agostino está imputado por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego. El triunvirato integrado por los jueces Carmen Magro, Mauricio Juan y Fernando Martínez determinó por escrito que no se acreditaron "actitudes o intereses particulares" de la conjueza María Jimena Pina González ni hechos objetivos que generaran un temor fundado de parcialidad. También señaló que Pina González no intervino en etapas anteriores de la causa ni mantiene vínculo actual con el imputado.

Hace unas semanas, la querella había argumentado que la conjueza estaba condicionada por su condición de postulante a un cargo judicial permanente, cuya designación dependería de sectores políticos vinculados a D'Agostino . El tribunal desestimó ese argumento: dado que el exfuncionario renunció a su cargo y al Consejo de la Magistratura al momento de la denuncia, el tribunal concluyó que ya no tiene poder institucional para influir en ningún nombramiento. "La pretendida dependencia institucional se apoya en una premisa fáctica que el tiempo ha tornado inexistente", señaló el fallo.

No obstante la resolución del tribunal, todo indica que la querella que agotará instancias ante la Suprema Corte, lo que podría seguir dilatando el proceso. La resolución de este martes no cierra el expediente ni es una avance de la investigación, pero sí pone fin a una cadena de episodios administrativos en uno de los procesos judiciales más convulsionados de los últimos tiempos en Mendoza.

Recusaciones y nombramientos

Para llegar a este punto, la causa contra Marcelo D'Agostino atravesó un laberinto que comenzó con la jueza originalmente designada, Eleonora Arenas, quien debió apartarse luego de que la querella cuestionara su cercanía con el imputado. Tras semanas de incertidumbre, la Suprema Corte designó a Pina González como conjueza. Pero la querella la recusó de inmediato. Ella rechazó apartarse y el conflicto escaló al Tribunal Colegiado.

Elena Quintero es la abogada querellante. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Lo que vino después fue un encadenamiento de apartamientos. La jueza María Belén Salido se inhibió luego de que la defensa de D'Agostino filtrara un chat privado de un grupo de WhatsApp de magistrados para recusarla. Eleonora Arenas, convocada nuevamente pero esta vez como integrante del tribunal que debía resolver la recusación, también se apartó invocando "violencia moral" por la presión mediática. Juan Manuel Pina González, hermano de la conjueza, también debió inhibirse al ser sorteado para integrar el tribunal. Finalmente, el triunvirato quedó conformado por Carmen Magro, Mauricio Juan y Fernando Martínez, quienes esta semana pusieron fin a la parálisis administrativa.

La denuncia y la imputación

El 10 de abril Marcelo D'Agostino fue denunciado por su expareja por abuso sexual con acceso carnal; lesiones leves y lesiones graves reiteradas; amenazas coactivas reiteradas; coacción reiterada; y violencia de género en todas sus modalidades.

Sin embargo, el 26 de abril la fiscalía solo lo imputó por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras se espera que la fiscalía avance respecto a otras acusaciones. Por lo tanto, esto le permite continuar el proceso en libertad.