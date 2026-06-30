El plan de Javier Milei detrás de la jura de Diego Santilli: ordenar el Gabinete y armar el mapa para 2027

El exministro del Interior jura este martes a las 17:30 en el Salón Blanco. Su desembarco implica un rediseño institucional que absorberá su antigua cartera para centralizar la negociación federal y tejer acuerdos con los gobernadores.

En la Casa Rosada esperan que esta designación inaugure de forma inmediata una etapa de mayor conversación con las provincias, los bloques legislativos aliados y diversos sectores de la oposición.

Poco más de siete meses después de su primera asunción, Diego Santilli volverá a ingresar este martes al Salón Blanco de la Casa Rosada para encontrarse con el presidente Javier Milei. En esta oportunidad, el jefe de Estado le tomará un nuevo juramento, pero para un rol mucho más sensible y central en la estructura del poder ejecutivo: asumirá formalmente como nuevo jefe de Gabinete de la Nación.

Tras confirmarse su designación el pasado domingo por la tarde-noche, el Gobierno nacional busca dar vuelta la página de manera definitiva tras el escándalo judicial que eyectó a Manuel Adorni del cargo. En los pasillos de Balcarce 50 no ocultan el trasfondo estratégico del movimiento: la llegada de Santilli está pensada como el engranaje político clave para ordenar la gestión, aceitar el territorio y comenzar a trazar el camino hacia la reelección en 2027.

Negociación secreta y absorción del Ministerio del Interior El ofrecimiento formal a Santilli no fue una sorpresa de último momento, sino el resultado de una ingeniería política que se terminó de sellar el viernes pasado. Durante una reunión reservada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el funcionario analizó las condiciones para asumir el cargo con el firme objetivo de insuflarle un nuevo aire y un rumbo nítido a la administración libertaria.

Alf Ponce Mercado / MDZ En ese encuentro crucial se pautó un cambio estratégico fundamental en el organigrama oficial: la cartera de Interior quedará bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete. A través de esta centralización y rediseño institucional, el propósito central de Santilli será implementar una estrategia federal agresiva, enfocada en profundizar de forma directa el vínculo político e institucional con los gobernadores de todo el país.

El fin de la era Adorni y la apertura al diálogo político El ingreso de Santilli como ministro coordinador busca clausurar el complejo capítulo de la salida de Adorni, acorralado por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En la Casa Rosada esperan que esta designación inaugure de forma inmediata una etapa de mayor conversación con las provincias, los bloques legislativos aliados y diversos sectores de la oposición con los que el oficialismo, hasta ahora, no mantenía puentes de diálogo firmes.