Giorgia Meloni quiere subastar los regalos de Javier Milei y otros mandatarios, y hubo polémica

La primera ministra de Italia planeaba subastar cerca de 270 obsequios con fines benéficos, pero se suspendió cuando trascendió que la firma contratada está acusada por presunto tráfico de arte.

Una iniciativa benéfica impulsada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni quedó envuelta en una fuerte controversia política y judicial después de que la casa de subastas seleccionada para gestionar la venta de regalos diplomáticos resultara estar bajo investigación por presunto tráfico ilegal de artefactos arqueológicos.

¿Qué planeaba subastar Giorgia Meloni? La mandataria italiana había propuesto subastar cerca de 270 regalos recibidos de líderes internacionales durante su gestión, con el objetivo de recaudar alrededor de 800.000 euros destinados en su mayoría a organizaciones benéficas. Entre los objetos destacados figuraba una estatuilla del presidente argentino Javier Milei empuñando una motosierra, que el mandatario le obsequió a la premier durante una reunión bilateral en Buenos Aires en noviembre de 2024.

¿Qué otros obsequios diplomáticos iban a subastarse? La colección incluía objetos diversos y llamativos. Uno de los más destacados era la motosierra que le regaló Javier Milei. También había un par de zapatos de piel de pitón azul con tacones dorados regalados por un empresario saudí, un vestido tradicional de Kerala entregado por el primer ministro indio Narendra Modi, una bufanda obsequiada por el albanés Edi Rama —que incluso se arrodilló al entregarla—, presentes del premier húngaro Viktor Orbán, un cuenco de cerámica que le obsequió el entonces presidente estadounidense Joe Biden, un iPad regalado por el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky, pinturas de acuarela de Moldavia, maquillaje, una patineta y 15 alfombras recibidas durante viajes a Libia y otros países árabes.

¿Por qué se canceló la subasta? Según informó el medio estadounidense Politico, el plan se desmoronó cuando la fiscalía italiana confirmó que Bertolami Fine Art, la casa de subastas con sede en Roma elegida para organizar la venta, está siendo investigada por su presunta participación en una red que habría saqueado y "blanqueado" piezas arqueológicas a través del mercado legal del arte. El fundador y propietario de la firma fue suspendido de sus funciones, según medios locales.

¿El gobierno conocía la investigación judicial? Desde Palazzo Chigi aseguraron que la oficina de la primera ministra desconocía la investigación al momento de seleccionar a Bertolami y que la causa estaba bajo secreto judicial. Tras la publicación del caso por el diario Il Fatto Quotidiano, el gobierno rompió de inmediato relaciones con la casa de subastas.