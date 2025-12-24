Uno por uno, los 20 puntos del plan de paz impulsado por Estados Unidos para el fin a la guerra entre Rusia - Ucrania

El mandatario explicó que el texto será acompañado por acuerdos bilaterales adicionales entre Estados Unidos y Ucrania, enfocados en la seguridad y la reconstrucción del país. En una reunión con periodistas en Kiev, Zelensky describió los principales puntos de este ambicioso plan de paz.

La reafirmación de Ucrania como Estado soberano por todos los firmantes.

Garantías tipo "Artículo 5" brindadas por EE. UU., la OTAN y Europa.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania se mantendrán en 800.000 efectivos en tiempos de paz.

Monitoreo

Un sistema de vigilancia espacial y no tripulado sobre la línea de contacto.

Territorio

El reconocimiento de facto de la línea actual como línea de contacto en Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson.

Energía

Una operación conjunta de la Central Nuclear de Zaporizhzhia (Ucrania, EE. UU. y Rusia).

Integración

El ingreso de Ucrania a la Unión Europea en un plazo definido.

Humanitario

El intercambio de prisioneros "todos por todos" y devolución de niños y civiles.

Garantías de Seguridad y Cláusulas de No Agresión

El plan introduce un sistema de equilibrio militar para evitar nuevos conflictos:

Respuesta Coordinada: Si Rusia invade, se activará una respuesta militar de los firmantes y se restablecerán todas las sanciones globales.

Neutralidad Nuclear: Ucrania confirma que seguirá siendo un Estado no nuclear bajo el TNP.

Compromiso Ruso: Rusia deberá formalizar leyes de no agresión hacia Europa y Ucrania, ratificadas por la Duma.

Límites de Acción: Las garantías de seguridad se anularán si Ucrania ataca territorio ruso sin provocación previa.

Reconstrucción y Prosperidad: El "Plan Marshall" del Siglo XXI

Uno de los puntos más destacados es el paquete de desarrollo económico, que incluye:

Fondo de Capital y Donaciones: Con un objetivo de USD 200.000 millones aportados por EE. UU. y Europa para inversiones transparentes.

Infraestructura y Energía: Inversión conjunta en gasoductos, instalaciones de almacenamiento y modernización de ciudades.

Recursos Naturales: Cooperación para la extracción de minerales y recursos naturales estratégicos.

Libre Comercio: Aceleración de un acuerdo de libre comercio entre Ucrania y Estados Unidos tras la firma de la paz.

Implementación y el Rol de Donald Trump

El cumplimiento de este acuerdo no quedará al azar. Se propone la creación de un Consejo de Paz, encabezado por el presidente Donald Trump, que actuará como el organismo de vigilancia legal sobre la implementación de cada punto. Una vez que todas las partes (Ucrania, Rusia, EE. UU. y Europa) acepten formalmente el documento, se establecerá un alto el fuego total de manera inmediata.