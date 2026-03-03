Miomas uterinos: el plan natural que gana terreno

Qué comer si tienes miomas y buscas alivio. Estrógeno alto y miomas: el cambio que ayuda. Plan antiinflamatorio que alivia el útero.

No es raro. Y asusta cuando aparecen, pero hay un plan natural. Los miomas uterinos afectan a cerca del 70% de las mujeres antes de los 50 años, según datos médicos globales. Son tumores benignos que crecen en el útero y, aunque no siempre dan síntomas, generan dolor, sangrado intenso e inflamación abdominal.

Un plan natural para los miomas Los miomas están ligados al estrógeno. Cuando esta hormona se eleva, el tejido tiende a crecer. Por eso muchos enfoques apuntan a equilibrar el sistema hormonal desde la alimentación. Un cambio en el plato marca diferencia en pocas semanas.

Una dieta antiinflamatoria reduce hinchazón y dolor. Las verduras crucíferas como brócoli, coliflor y repollo ayudan al cuerpo a eliminar exceso de estrógenos. También apoyan la función hepática, órgano que procesa hormonas y toxinas.

La cúrcuma tiene un efecto desinflamatorio. Su compuesto activo, la curcumina, actúa sobre procesos celulares ligados al crecimiento anormal de tejidos. Sumada a comidas o en infusión, se vuelve aliada frecuente.

El té de diente de león y el té verde también entran en la lista. Ambas infusiones estimulan el trabajo del hígado y aportan antioxidantes. Ese apoyo favorece la depuración hormonal y reduce carga inflamatoria en el organismo.