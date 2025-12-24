Trágica víspera de Navidad en Estados Unidos: una explosión en un geriátrico dejó dos muertos y más de 20 heridos

Al menos dos personas murieron, varias más resultaron heridas y otras permanecen desaparecidas tras una explosión ocurrida en un geriátrico de Bristol, Pensilvania, en Estados Unidos . El lamentable hecho se registró en la tarde del martes 23 de diciembre de 2025 y causó conmoción en la zona en la época navideña.

De acuerdo con las autoridades locales, se cree que fue una fuga de gas la que habría provocado las dos explosiones y el incendio en la residencia de ancianos Silver Lake. Precisamente, el Departamento de Bomberos Voluntarios de Bensalem, indicó que la explosión y el incendio se originaron en el sótano del edificio. Como consecuencia del siniestro, se registró un derrumbe parcial de la estructura, lo que complicó las tareas de atención y rescate.

Poco después de las 14:00 horas, equipos de la compañía PECO respondieron a reportes de olor a gas en el inmueble, ubicado en el número 905 de Tower Road, en el municipio de Bristol, dentro del condado de Bucks. Mientras el personal se encontraba en el lugar, se produjo una explosión dentro de las instalaciones.

Tras el estallido, los equipos de PECO procedieron a cortar el suministro de gas natural y electricidad con el objetivo de garantizar la seguridad de los residentes, del personal del asilo y de los equipos de emergencia que atendían la situación. Minutos después, se registró un incendio activo en el edificio.

Por su parte, los equipos de emergencia del condado de Bucks informaron que respondieron al incendio poco antes de las 15:00 horas. Luego, las autoridades atendieron reportes sobre presuntas personas atrapadas en el interior del inmueble tras la explosión y el fuego, lo que activó labores de búsqueda y rescate.

Cuántas personas fueron afectadas por la explosión en el geriátrico de Estados Unidos

El siniestro dejó un saldo de dos personas fallecidas, 21 heridos que fueron trasladadas a cinco hospitales de la zona, según reportes policiales. El número total de personas afectadas y la gravedad de las lesiones no habían sido precisados hasta el último informe oficial.

Con el correr de las horas, trascendieron varios videos difundidos por medios locales en las redes sociales, donde se pueden ver las llamas saliendo del edificio y los escombros esparcidos en los alrededores.

Debido a la magnitud del incidente, la policía calificó el hecho como un “incidente con muchas víctimas” y solicitó a los residentes de zonas aledañas evacuar el área. También se pidió apoyo a rescatistas del condado de Montgomery, de la ciudad de Filadelfia y del estado de Nueva Jersey.

Por el hecho, bomberos de los condados de Bucks, Montgomery y Filadelfia, en Pensilvania, así como del condado de Burlington, en Nueva Jersey, acudieron al lugar para combatir el incendio y apoyar en las labores de emergencia.

El mensaje del gobernador de Pensilvania por el incendio en el geriátrico

Tras el siniestro, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, envió un comunicado a través de su cuenta en la red social X asegurando que su administración atendía el incendio y que había puesto a disposición todos los recursos necesarios para asistir a las personas afectadas. “Por favor, únanse a mí para orar por la seguridad de los residentes de la residencia de ancianos, el personal que los atiende y nuestros valientes socorristas que acudieron al lugar y corrieron hacia el peligro sin dudarlo”, expresó el gobernador.