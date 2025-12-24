La Unión Europea condena el veto de Estados Unidos a cinco ciudadanos europeos
La Comisión Europea de la Unión Europea reacciona ante el veto de Estados Unidos a cinco ciudadanos europeos, entre ellos el excomisario Thierry Breton.
La Comisión Europea de la Unión Europea ha condenado este miércoles la decisión de Estados Unidos de vetar la entrada al país a cinco ciudadanos europeos, entre los que se encuentra el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, y ha defendido la libertad de expresión.
"Es un derecho fundamental en Europa y un valor compartido con Estados Unidos en todo el mundo democrático. La Unión Europea es un mercado único abierto y basado en normas, y cuenta con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con sus valores democráticos y compromisos internacionales", ha indicado el Ejecutivo europeo en un comunicado.
Asimismo, ha destacado que las normas europeas para la gestión de plataformas digitales "garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas para todas las empresas, aplicadas sin discriminación". Por ello, ha solicitado "aclaraciones pertinentes" a las autoridades estadounidenses.
Estados Unidos acusa a Breton
"En caso necesario, responderemos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas", ha zanjado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha acusado a Breton --que también fue ministro de Economía de Francia-- de "censurar" a las plataformas digitales estadounidenses y "coaccionarlas para censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo". Dpa