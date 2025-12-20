La UE aprueba un préstamo de US$105.000 millones a Ucrania sin usar activos rusos

La Unión Europea acordó conceder a Ucrania un préstamo de US$105.000 millones, después de que los líderes del bloque no lograran consenso sobre el uso de activos rusos congelados.

El acuerdo, que según los dirigentes europeos permitirá cubrir las necesidades militares y económicas de Ucrania durante los próximos dos años, se alcanzó después de más de un día de intensas negociaciones en una cumbre celebrada en Bruselas.

"Nos comprometimos y cumplimos", escribió en X el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al anunciar el pacto para otorgar un préstamo respaldado por el presupuesto común del bloque.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había instado a los líderes europeos a utilizar cerca de 200.000 millones de euros (US$234 millones) en activos rusos congelados, pero Bélgica —país donde se concentra la mayor parte de esos fondos— reclamó garantías sobre el reparto de la responsabilidad financiera, una exigencia que otros Estados miembros consideraron inaceptable.

Zelensky agradeció a los líderes europeos por el acuerdo, que calificó como un "respaldo significativo que fortalece de verdad nuestra capacidad de resistencia".

En un mensaje en X, destacó la importancia de que los activos rusos permanezcan "inmovilizados".

"Gracias por el resultado y por la unidad", añadió.

"Permanecimos unidos"

Por otro lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que consideraba "útil" que Europa retomara el diálogo con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Creo que nos conviene, tanto a europeos como a ucranianos, encontrar un marco adecuado para retomar las conversaciones", dijo, y agregó que los europeos deberían encontrar la manera de hacerlo "en las próximas semanas".

Por su parte, el primer ministro belga, Bart De Wever, señaló que los líderes de la UE evitaron "el caos y la división" al optar por otorgar el préstamo a Ucrania mediante endeudamiento, en lugar de recurrir a los activos rusos congelados.

"Permanecimos unidos", subrayó De Wever.

Ucrania está a meses de quedarse sin liquidez, y Zelensky advirtió que, sin una inyección de fondos antes de la primavera, el país "tendría que reducir la producción de drones".

La UE calcula que Ucrania necesitará 135.000 millones de euros adicionales para mantenerse a flote durante los próximos dos años, y que la falta de efectivo comenzará a notarse en abril.

El canciller alemán, Friedrich Merz, que había impulsado el plan de utilización de activos, afirmó que la decisión final sobre el préstamo "envía una señal clara" a Putin.

Rusia había advertido a los líderes europeos que no utilizaran sus fondos, pero el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que debían actuar con responsabilidad ante esta situación.

El acuerdo brinda a Kyiv el salvavidas que necesita en medio de las negociaciones sobre un plan de paz, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para cerrar rápidamente un pacto que ponga fin a la guerra iniciada por Rusia.

Funcionarios de Estados Unidos y Rusia se reunirán este fin de semana en Miami para continuar las negociaciones, informó un representante de la Casa Blanca a la agencia AFP.

Se espera que el enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, se entreviste en Miami con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Mientras tanto, Zelensky anunció que las delegaciones ucraniana y estadounidense celebrarán nuevas conversaciones el viernes y el sábado en Estados Unidos.

El presidente ucraniano indicó que espera que Washington ofrezca más detalles sobre las garantías que podría brindar para proteger a Ucrania de una nueva invasión.

BBC

