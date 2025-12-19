La reina Máxima podría pagar impuestos y hubo revuelo en la Familia Real

A punto de concluir el año, la Casa Real holandesa parece enfrentarse a un cambio significativo en su sistema de retribuciones. La cámara baja del Parlamento de los Países Bajos votó el pasado martes 16 de diciembre una propuesta relativa a las rentas de las que disponen los miembros de la dinastía Orange, entre ellos a la reina Máxima , con el objetivo de aumentar la fiscalidad y la transparencia de sus cuentas.

La iniciativa para que paguen impuestos fue presentada por la coalición socialdemócrata formada por el PvdA y GroenLinks, y contó además con el respaldo del partido D66, liderado por Rob Jetten, el político llamado a encabezar el próximo Gobierno neerlandés.

La propuesta no solo contó con el voto favorable de la izquierda, sino también del Partido por la Libertad (PVV), una formación de derecha nacionalista , según indicó el portal español Vanitatis. Aunque su aprobación no tiene ningún efecto inmediato, ya que solo insta al Gobierno a tomarlo en consideración, sí que pone de manifiesto la intención del previsible futuro primer ministro holandés, Jetten, de lidiar con ello.

"Gravar los beneficios que reciben el Rey, la Reina, la Princesa Beatriz y la Princesa Amalia podría significar que en realidad sufrirían un recorte salarial significativo", explicó el comentarista político de De Telegraaf, Wouter de Winther.

Fue el todavía primer ministro, Dick Schoof, quien ha advertido de que esta senda requiere "enmiendas no solo a la Constitución, sino también al Estado Financiero de la Casa Real y a diversas leyes fiscales". Esta declaración evidencia la complejidad técnica y jurídica que implicaría llevar adelante la propuesta aprobada por la cámara baja.

Schoof afirmó, según recoge De Telegraaf, que "todas estas medidas son, en realidad, simbólicas, pero desproporcionadas respecto a la cantidad de trabajo que implican".

Antecedentes de debate público sobre el presupuesto real

No es la primera vez que el sueldo de la Familia Real holandesa estuvo en el punto de mira. Ya en 2021 se supo que el rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda atravesaban un momento de baja popularidad, lo que hizo que la aprobación del presupuesto destinado a la Casa Real fuera especialmente examinada.

El presupuesto para 2022 reservó más de 10 millones de euros de dinero público para la familia real. Por aquel entonces, el rey recibió algo más de seis millones de euros, destinados tanto a ingresos personales como a gastos de personal y representación, mientras que la reina y la princesa Beatriz también contaron con asignaciones económicas destacadas, lo que generó debate público sobre el uso de estos fondos.