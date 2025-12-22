La Comisión Europea pospone la firma del acuerdo UE-Mercosur hasta 2026 por presiones

Bruselas confía en cerrar el pacto comercial "lo más rápido posible" tras 25 años de negociaciones, pese a la férrea oposición francesa y las dudas italianas que impidieron la firma prevista para diciembre en Brasil.

La Comisión Europea (CE) confirmó que el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur no se firmará en las fechas previstas y se pospone hasta principios de 2026. La rúbrica, que estaba programada para el pasado fin de semana en territorio brasileño, se retrasó principalmente por la oposición de Francia y las reservas expresadas por Italia y otros miembros del bloque europeo.

¿Por qué se retrasó la firma del acuerdo UE-Mercosur? El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, explicó durante la rueda de prensa que la firma se pospuso debido a que varios Estados miembros solicitaron más tiempo para analizar los detalles del pacto. Francia ha mantenido una férrea oposición al tratado, mientras que Italia y otros países europeos han expresado dudas sobre sus términos. Gill afirmó que tras 25 años de negociaciones, extender la firma "unas pocas semanas adicionales" no resulta problemático, aunque no se fijó aún una fecha definitiva.

¿Cuál es la posición oficial de la Comisión Europea sobre el acuerdo? El vocero europeo enfatizó que Bruselas mantiene su compromiso con el pacto y planea debatirlo con los estados miembro para "ver dónde están" sus posturas. La expectativa oficial es tratarlo "con la misma urgencia en el año nuevo con el objetivo de cerrar lo más rápido posible", señalando que consideran el cierre "alcanzable". Gill destacó que el acuerdo tiene "una inmensa importancia, económicamente, diplomáticamente, geopolíticamente" y ofrecerá "inmensas ventajas económicas a los exportadores de la UE".

¿Qué importancia estratégica tiene este tratado comercial? Según la Comisión Europea, el pacto creará "un marco de confianza entre dos bloques socios con ideas afines" para trabajar en temas cruciales como la acción climática y las normas globales. El portavoz subrayó que el acuerdo enviará un mensaje contundente al mundo: "En un momento de fragmentación económica, de aranceles e incertidumbre creciente, siguiendo las reglas, trabajando juntos sobre la base de reglas, socios de confianza aún pueden conseguir grandes cosas juntos".

¿Se modificará el texto del acuerdo negociado? La Comisión Europea fue categórica al afirmar que el texto pactado con Mercosur no se reabrirá. Gill recordó que desde la finalización de las negociaciones hace un año, el Ejecutivo comunitario presentó salvaguardas específicas para abordar las preocupaciones de los Estados miembros y los agricultores. "Desde la perspectiva de la Comisión, hemos dado todos los posibles pasos para tranquilizar a nuestros Estados miembros, consumidores, agricultores", indicó el vocero, agregando que consideran que hay "un acuerdo sobre la mesa que pueden apoyar con seguridad".