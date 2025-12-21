Maria Corina Machado celebró el duro documento contra Maduro de Argentina y otros países

En el marco de la escalda de tensión entre Estados Unidos y Venezuela y en pleno desarrollo de la Cumbre del Mercosur , los países que integran el bloque y estadios asociados -menos Brasil- firmaron este sábado un documento con una dura crítica al régimen de Nicolás Maduro en ese país. Este domingo, la líder opositora María Corina Machado lo celebró.

En el comunicado; Argentina, Paraguay, Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú; reiteraron su "compromiso con la defensa de las instituciones democráticas, la plena vigencia del Estado de Derecho, los esfuerzos intergubernamentales para fortalecer el multilateralismo, la articulación de los mecanismos de defensa de la democracia, los principios fundamentales del derecho internacional, así como la protección y promoción irrestrictas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, todos ellos elementos esenciales para el proceso de integración regional, el desarrollo y la prosperidad".

En ese marco, manifestaron su "profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela ".

Además, exhortaron a las autoridades de Venezuela a "cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad". También "ratificaron su firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela".

La recientemente distinga como Premio Nobel de la Paz por su lucha por el restablecimiento democrático en ese país, celebró en sus redes sociales el documento y agradeció a los firmantes, incluido el presidente Javier Milei quien supo estar presente en el momento de la entrega de la distinción a la hija de Machado .

"En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país, y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi mil presos políticos en manos del régimen de Maduro", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/2002734634908434650&partner=&hide_thread=false En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país, y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación… https://t.co/3UH3F8LZ73 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 21, 2025

En ese sentido, agregó: "Sabemos que América Latina acompaña la lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad de Venezuela".

Firmaron el documento los presidentes de la República Argentina, Javier Gerardo Milei; de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios; de la República de Panamá, José Raúl Mulino; el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco; y Altas Autoridades de la República de Ecuador; y de la República de Perú, reunidos en Brasil.