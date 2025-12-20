El durísimo comunicado del Mercosur contra Maduro, en pleno conflicto con Estados Unidos

En un duro comunicado, manifestaron “su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela , Estado suspendido del MERCOSUR en la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”.

En este sentido, exhortaron “en el marco de las advertencias de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a las autoridades venezolanas a cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad”. En ese contexto, el canciller Pablo Quirno pidió la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo .

También “ratificaron su firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela”.

En otro fragmento “ratificaron la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR y reiteraron su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas, la plena vigencia del Estado de Derecho, los esfuerzos intergubernamentales para fortalecer el multilateralismo, la articulación de los mecanismos de defensa de la democracia, los principios fundamentales del derecho internacional, así como la protección y promoción irrestrictas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, todos ellos elementos esenciales para el proceso de integración regional, el desarrollo y la prosperidad”.

Firmaron el documento los presidentes de la República Argentina, Javier Gerardo Milei; de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios; de la República de Panamá, José Raúl Mulino; el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco; y Altas Autoridades de la República de Ecuador; y de la República de Perú, reunidos este sábado en Brasil.

El fuerte discurso de Javier Milei en el Mercosur

Milei y Quirno en la cumbre del Mercosur

Además de sus reclamos por mayor apertura comercial del bloque, el mandatario argentino calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana” y pidió al Mercosur una condena tajante, además de respaldar la presión internacional para la liberación de presos políticos y del ciudadano argentino Nahuel Gallo.

En ese sentido, valoró el reconocimiento internacional a María Corina Machado y reclamó que se respete la voluntad popular en Venezuela.