Gasly analizó el impacto del nuevo reglamento en Spa y anticipó un GP de Bélgica "diferente"

La Fórmula 1 retomará la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica y Pierre Gasly ya comenzó a palpitar el desafío que representará el circuito de Spa-Francorchamps. El piloto de Alpine explicó cómo el nuevo reglamento modificará el enfoque para afrontar la carrera y también compartió sus expectativas para el equipo.

El francés destacó que Spa continúa siendo uno de los escenarios más exigentes del campeonato, tanto por sus características como por las decisiones estratégicas que deberán tomar los equipos. Además, reconoció que el trazado belga exigirá una adaptación especial con la actual generación de monoplazas.

"Estoy esperando con ganas el fin de semana en Spa, ya que es uno de los eventos más especiales del calendario por muchas razones. Como pista, tiene algunas de las mejores curvas de la temporada y presenta uno de los mayores desafíos que afrontamos al volante", manifestó Gasly en la previa de la competencia.

Al referirse a las particularidades del circuito, el piloto francés explicó que el reglamento vigente obligará a modificar la manera de afrontar cada vuelta debido a las largas rectas y las curvas de alta velocidad.

"Vamos a tener que encarar la vuelta con una mentalidad algo diferente con la actual generación de autos y con parte de la gestión de energía que tendremos que hacer, por la naturaleza del circuito, con largas rectas y curvas rápidas y fluidas", aseguró.

Gasly también anticipó que la carrera podría ofrecer diferencias importantes entre los equipos. "Probablemente tengamos que ir allí con una mente muy abierta e intentar llegar con algunas ideas bajo la manga para maximizar el tiempo en pista. Estoy seguro de que veremos algo de variedad en la grilla y en el orden. Estoy decidido a lograr una mejor actuación que en algunas carreras anteriores y a llevar la pelea a nuestros rivales en el campeonato, que ahora está extremadamente ajustado", agregó.

El recuerdo de Anthoine Hubert y el presente de Alpine

Más allá de lo deportivo, el regreso a Spa siempre tiene un significado especial para Gasly por el recuerdo de su amigo Anthoine Hubert, fallecido durante una carrera de Fórmula 2 en el circuito belga en 2019. Como ya es tradición, el piloto volverá a organizar una actividad en su homenaje.

"También está el costado emotivo de volver a Spa año tras año, ya que yo, entre muchos otros, recuerdo a Anthoine. Estoy organizando nuevamente la carrera 'Run For Anthoine' el jueves por la noche, la cuarta vez que se realiza esta reunión especial, mientras recordamos con cariño todos los recuerdos junto a él", expresó.

Anthoine Hubert, siempre en el recuerdo de Pierre Gasly. Instagram @pierregasly

El Gran Premio de Bélgica será la décima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, después de lo que fue la victoria de Charles Leclerc en Silverstone y del noveno puesto conseguido por Franco Colapinto.