La dura confesión de Colapinto sobre su peor momento en la Fórmula 1: "No podía demostrar mi nivel"

Franco Colapinto recordó cuál fue el momento más tenso que vivió en la Máxima desde su llegada en 2024 e hizo una brutal confesión acerca de ello.

Franco Colapinto abrió el archivo y recordó uno de los momentos más difíciles desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto argentino reveló que, después del fuerte accidente que sufrió en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2024, afrontó las últimas carreras de la temporada con un Williams dañado y sin las mejores piezas, justo cuando necesitaba convencer a los equipos para asegurarse un lugar en la Máxima.

¡IMPACTANTE CÓMO QUEDÓ EL AUTO DE COLAPINTO! Así llevaron los mecánicos de Williams el auto a los boxes en #LasVegasGP.



Más #Formula1 en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/IMxvrxihTL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 23, 2024 En una entrevista con Motorsport, el pilarense explicó que el impacto, de alrededor de 50G, dejó importantes secuelas en el monoplaza: "Tuve que correr con piezas antiguas en las dos últimas carreras en Qatar y Abu Dhabi porque después de ese accidente en Vegas el auto quedó destruido", confesó.

La brutal confesión de Colapinto sobre su momento más tenso en la Fórmula 1 La situación fue todavía más compleja porque su futuro era una incógnita. Williams ya había definido su alineación para la temporada siguiente y Colapinto necesitaba destacarse para seguir siendo una opción dentro del paddock: "Se me acababa el tiempo, aún no tenía un nuevo contrato y entonces querés hacerlo bien para demostrar tu valía", reconoció.

Colapinto fue 12º en la Sprint. www.francolapinto.com Sin embargo, el argentino admitió que competir en esas condiciones le quitaba posibilidades reales de mostrar su potencial: "Pero de repente sabés que no podés porque tenés un coche que es tres décimas más lento. Eso fue complicado para mí, creo que la experiencia más complicada hasta ahora", sostuvo, al recordar la frustración que sintió durante ese tramo del campeonato.