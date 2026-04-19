El Negro Enrique, desatado contra una cuenta fake con su nombre que critica a jugadores de River: "Me tiene los huevos llenos"

Tras el Superclásico, Héctor Enrique debió desmentir a un usuario de X que se hacía pasar por él y había insultado a Lautaro Rivero y Sebastián Driussi.

"Rivero, andate de River. Driussi, sos un tipo muy cagón, te cagaste", había publicado esta cuenta fake, lo que generó una gran repercusión, ya que muchos creyeron que efectivamente se trataba del exfutbolista. Es que llamó la atención que se hablara en esos términos de dos jugadores actuales un ídolo millonario como el Negro, quien jugó en Núñez de 1982 a 1990, años en los que ganó 2 títulos de Primera División, la Copa Libertadores 1986 y sus correspondientes Intercontinental e Interamericana.

Tuit cuenta fake Negroi Enrique El tuit de la cuenta fake del Negro Enrique, que luego fue desactivada. Captura @negroenrique12

El furioso descargo de Héctor Enrique contra su cuenta fake Fue tal el revuelo que el propio campeón del mundo salió a desmentir estos dicho y a aclarar que no había sido él quien había dicho esas cosas: "Ya me tiene los huevos llenos esto. Yo no tengo Twitter. Cada vez que River pierde aparece esa cuenta. ¿Quién soy yo para criticar a un jugador de fútbol o a un técnico. Yo no soy nadie", aseguró, furioso, esta noche en diálogo con DSports Radio.

"Jamás haría algo así. Hay un forro o una forra que escribe por mí. Ni siquiera vi el partido porque me puse muy nervioso y prefiero verlo después. Ya no sé cómo explicarlo. Debe ser un hijo de mil p... que no sé por qué no se hace su propia cuenta y por qué me utiliza a mí", remarcó, notoriamente desencajado.