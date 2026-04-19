El Negro Enrique, desatado contra una cuenta fake con su nombre que critica a jugadores de River: "Me tiene los huevos llenos"
Tras el Superclásico, Héctor Enrique debió desmentir a un usuario de X que se hacía pasar por él y había insultado a Lautaro Rivero y Sebastián Driussi.
Tras el Superclásico de este domingo, en el que Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en el Monumental, tomó una impensada e insólita notoriedad Héctor Enrique por un tuit de un usuario de X (ex Twitter) que se hacía pasar por él y criticó duramente a Lautaro Rivero y Sebastián Driussi luego del encuentro.
"Rivero, andate de River. Driussi, sos un tipo muy cagón, te cagaste", había publicado esta cuenta fake, lo que generó una gran repercusión, ya que muchos creyeron que efectivamente se trataba del exfutbolista. Es que llamó la atención que se hablara en esos términos de dos jugadores actuales un ídolo millonario como el Negro, quien jugó en Núñez de 1982 a 1990, años en los que ganó 2 títulos de Primera División, la Copa Libertadores 1986 y sus correspondientes Intercontinental e Interamericana.
El furioso descargo de Héctor Enrique contra su cuenta fake
Fue tal el revuelo que el propio campeón del mundo salió a desmentir estos dicho y a aclarar que no había sido él quien había dicho esas cosas: "Ya me tiene los huevos llenos esto. Yo no tengo Twitter. Cada vez que River pierde aparece esa cuenta. ¿Quién soy yo para criticar a un jugador de fútbol o a un técnico. Yo no soy nadie", aseguró, furioso, esta noche en diálogo con DSports Radio.
"Jamás haría algo así. Hay un forro o una forra que escribe por mí. Ni siquiera vi el partido porque me puse muy nervioso y prefiero verlo después. Ya no sé cómo explicarlo. Debe ser un hijo de mil p... que no sé por qué no se hace su propia cuenta y por qué me utiliza a mí", remarcó, notoriamente desencajado.
No es la primera vez que le sucede esto, por lo que hizo un pedido: "No sigan más a esa cuenta, de pedo manejo Instagram, porque no entiendo nada. De última que me paguen un sueldo si usan mi nombre. Y por favor que alguien le diga a Driussi que yo no dije eso. Ya me llamó una vez Matías Patanián (exvicepresidente de River) para peguntarme si había criticado a Demichelis. Ya no sé como hacer para aclarar esto", concluyó el Negro Enrique.
Afortunadamente, sus reclamos se hicieron escuchar y, apenas una hora después de sus aclaraciones, la cuenta fake fue desactivada por las denuncias recibidas.