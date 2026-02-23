La Fórmula 1 pone la lupa en las largadas: el elemento que no se podrá usar y por qué

La Fórmula 1 se encamina hacia la temporada 2026 con múltiples cambios técnicos y deportivos, y uno de los focos recientes estuvo puesto en el procedimiento de largada . En medio de la adaptación al nuevo reglamento , surgió una duda clave que obligó a los equipos a intervenir.

Las nuevas normas introducen una mayor libertad en el uso de sistemas aerodinámicos móviles durante las sesiones. Sin embargo, esa apertura dejó un punto sin especificar: si el alerón móvil podía utilizarse también en el momento de la salida.

En temporadas anteriores, la normativa era clara y limitaba su uso a partir de una instancia posterior en carrera, lo que evitaba cualquier interpretación. Pero al no estar expresamente prohibido en el reglamento 2026, el tema pasó a ser objeto de debate dentro del paddock.

La cuestión fue finalmente tratada en la Comisión de F1, donde los equipos coincidieron en mantener la restricción y prohibir el uso del alerón móvil en la fase de largada , cerrando así ese vacío reglamentario.

La ausencia de una prohibición explícita no pasó desapercibida en un entorno donde cada oportunidad se analiza al límite. Algunos equipos evaluaron escenarios en los que abrir el alerón en los primeros metros podía representar una ventaja .

En circuitos con rectas largas, esa estrategia habría permitido alcanzar mayor velocidad punta y optimizar el uso de energía en los primeros tramos de carrera.

Sin embargo, más allá del potencial beneficio, el consenso fue que introducir esa variable en la largada no era conveniente ni desde lo deportivo ni desde lo reglamentario.

La seguridad, eje de la decisión

La salida es uno de los momentos más críticos de una carrera de Fórmula 1. Los autos parten con neumáticos y frenos todavía fuera de su ventana ideal, mientras los pilotos compiten en condiciones de máxima cercanía. Permitir el uso del alerón móvil en ese contexto habría incrementado la velocidad en un tramo donde el margen de reacción es mínimo, especialmente de cara a la primera frenada.

alpine La Fórmula 1 cierra un vacío reglamentario. X @alpineclub_esp

El riesgo de bloqueos o choques en cadena fue uno de los principales argumentos para descartar esa posibilidad y mantener un enfoque más conservador en términos de seguridad.

Ajustes en el procedimiento de largada

Además de esta aclaración reglamentaria, los equipos también acordaron modificar el procedimiento de salida con la incorporación de un aviso previo de cinco segundos antes de que se enciendan los semáforos.

Esta medida apunta a facilitar la preparación del motor, en particular tras la eliminación del MGU-H, que obliga a gestionar el turbo únicamente con el motor térmico.

“Durante la Comisión de F1 hubo un cuarto punto, y era el hecho de que, desde la salida en la parrilla hasta la primera curva, había que decidir si utilizar el modo recto o no utilizarlo en absoluto en ese tramo. En general, estamos satisfechos de que estos puntos se hayan aceptado y debatido, y creo que la actividad que se está llevando a cabo sobre los procedimientos de salida es muy positiva”, explicó Andrea Stella.

La medida, que aún debe ser ratificada por la FIA, refleja una línea clara: la Fórmula 1 busca adaptarse a su nueva era técnica sin descuidar la seguridad en uno de los momentos más determinantes de cada carrera.