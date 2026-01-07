El cambio reglamentario que implementará la Fórmula 1 tras el arribo de Cadillac a la parrilla

Con la llegada de la escudería estadounidense, la Fórmula 1 implementará un cambio clave en su renovado reglamento para la temporada 2026.

La Fórmula 1 se prepara para encarar la temporada 2026 con una profunda renovación en materia técnica y reglamentaria, un escenario que despierta expectativas dentro y fuera de los boxes.

Entre las novedades más relevantes aparece una modificación en el sistema de clasificación, impulsada por el desembarco de Cadillac como nuevo actor en la parrilla. A diferencia de lo que ocurría en temporadas anteriores, el esquema general de la qualy conservará su estructura de tres tandas eliminatorias, aunque se ajustarán los criterios y tiempos de cada instancia.

El nuevo cambio reglamentario en la Fórmula 1 tras la llegada de Cadillac La primera fase (Q1) tendrá una duración de 18 minutos, luego habrá un intervalo de siete, antes de dar paso a una Q2 de 15 minutos, nuevamente con un receso de siete, para desembocar en una Q3 final de 12 minutos. A su vez, se redefinieron los cortes: en la Q1 quedarán fuera los seis registros más lentos, lo que permitirá que 16 autos continúen en pista. Posteriormente, la Q2 dejará en el camino a otros seis, reduciendo la definición de la pole position a los 10 pilotos más veloces del día.

El formato se replicará en las clasificaciones para las carreras sprint, con el mismo sistema de eliminación, aunque con sesiones más breves. En ese caso, la SQ1 contará con 12 minutos, la SQ2 se extenderá por 10 y la SQ3 tendrá apenas ocho para definir la grilla.