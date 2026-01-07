GP Girls Experience: la propuesta que lleva a mujeres argentinas a vivir la Fórmula 1 desde adentro

Chechu Enrico es una fierrera de ley. Se percibe en su forma de hablar, su pasión y la naturalidad con la que una charla telefónica terminó derivando en la promesa de un asado futuro, probablemente con una carrera de Fórmula 1 de fondo. Es cordobesa, pero para ella la distancia es apenas una línea imaginaria que existe solo para ser cruzada.

Ese mismo impulso la llevó a recorrer más de 95 países y a construir un camino propio en el mundo del turismo . Siempre con una idea fija: crear experiencias que generen conexión, disfrute y recuerdos imborrables. En ese afán por “hacer felices a los demás”, nació un proyecto que combina dos de sus grandes pasiones: viajar y la Fórmula 1.

Así surgió GP Girls Experience, una propuesta pensada exclusivamente para mujeres fanáticas del automovilismo que quieran viajar juntas a vivir un Gran Premio, comenzando por Interlagos , Brasil. Una experiencia que va mucho más allá de la carrera y que ya despertó un interés inesperado.

Cecilia Enrico estudiaba, trabajaba y tenía una vida "ordenada" hasta que, con apenas 21 años, sintió que todo era demasiado estructurado. Entonces tomó una decisión que marcó un antes y un después: dejó todo y se fue a vivir a Miami. Pasó una década trabajando en el exterior y acumulando experiencia, hasta que regresó a la Argentina con una idea clara.

Primero trabajó con prestadores turísticos y luego creó su propia agencia, “Lado V”, un proyecto enfocado en diseñar viajes a medida, personalizados según los intereses y deseos de cada persona. Ese recorrido fue la base sobre la que, años más tarde, se apoyaría para lanzar su propuesta más personal.

El nacimiento de GP Girls Experience

La idea de GP Girls Experience surgió al detectar un espacio vacío en el turismo deportivo emisivo. “La idea era generar una salida grupal acompañada que nos permitiera disfrutar no solo la adrenalina de la carrera, sino también todo lo que pasa fuera del circuito”, explicó Enrico, creadora del producto a través de Lado V.

Ella misma se encarga de presentarlo así en redes sociales: “Soy Chechu de Lado V y hoy cumplí otro gran un sueño: crear la primera GP GIRLS EXPERIENCE, una salida exclusiva para mujeres que quieren vivir Interlagos de una forma distinta… disfrutando dentro y fuera del circuito”. Y resume el espíritu del viaje como “una forma femenina, relajada y única de vivir la F1”.

GP Girls Experience GP Girls Experience

Una propuesta que explotó rápidamente y creó comunidad

El lanzamiento tuvo una repercusión inmediata. “Todavía no se había publicado el evento de manera oficial y ya tenía garantizada la salida con 15 pasajeras que confirmaron su lugar el primer día”, contó Enrico. Hoy, la comunidad no para de crecer: “Somos más de 500 mujeres esperando nuevos productos”.

La experiencia incluye vuelo, traslados, cuatro noches de alojamiento en San Pablo, entradas al circuito, actividades especiales como noches temáticas, sunsets, fotos grupales y coordinación personalizada. “Los cupos son muy limitados, porque quiero que sea íntimo, cuidado y especial”, remarca.

gp girls experience Fórmula 1, viajes y comunidad, la propuesta de GP Girls Experience.

El amor por la Fórmula 1

La pasión de Chechu por la Fórmula 1 nació en casa. “Soy fan de la Fórmula 1 desde muy chica. Me levantaba a las cinco de la mañana para ver las carreras con mi papá”, recordó. Aquellos domingos de madrugada coincidieron con una era dorada de la categoría, dominada por Michael Schumacher, el siete veces campeón del mundo.

chechu enrico Chechu Enrico y GP Girls Experience: viajar a la Fórmula 1 con mirada femenina. Gentileza

Ese vínculo emocional es el que hoy se traslada al diseño de cada viaje. “No es solo ir a la carrera. Es vivir algo más, algo pensado para nosotras”, resume.

Interlagos 2026 y lo que viene

La primera salida grupal oficial será al GP de Brasil 2026, pero el proyecto no se limita a Brasil. “Cada una de las fechas del calendario de Fórmula 1 puede vivirse al estilo GP Girls”, explicó Enrico. Ya hay salidas en desarrollo para Monza y Las Vegas, además del futuro lanzamiento del Girls Racing Club, una membresía gratuita con beneficios progresivos.

En cuanto a la operatoria, el producto se adapta a cada pasajera: “Trabajamos con proveedores oficiales del deporte y con opciones de hotelería de 3, 4 y 5 estrellas”, detalló, aunque aclaró que hay algo que no se negocia: “Más allá del hotel o del sector del circuito, las experiencias fuera del GP siempre son premium”.

chechu enrico2 Chechu Enrico, creadora de GP Girls Experience. Gentileza

Un espacio que no existía

Para Chechu Enrico, el valor central de GP Girls Experience está en el cuidado y la personalización. “Somos muchas las mujeres a las que nos gusta la Fórmula 1 y que a veces no tenemos con quién compartirlo. Esta experiencia está pensada desde el mimo, el detalle y la contención, para que cada viaje sea realmente inolvidable”.

Con una propuesta innovadora y una comunidad en pleno crecimiento, GP Girls Experience F1 se posiciona como un producto diferencial dentro del turismo deportivo argentino, combinando pasión, diseño y una mirada femenina que, hasta ahora, no tenía su propio lugar en la grilla de largada.