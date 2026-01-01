La Fórmula 1 hizo su balance 2025: por qué Franco Colapinto aparece entre los protagonistas del año

El piloto argentino apareció en el análisis de una campaña atravesada por cambios de equipos, conflictos internos y definiciones intensas en pista.

La Fórmula 1 presentó un extenso balance de lo ocurrido durante la temporada 2025 en su sitio oficial. Bajo el título “Desde el gran drama fuera de la pista hasta las feroces batallas en ella: los momentos clave de una inolvidable temporada 2025”, la categoría repasó los episodios que marcaron el rumbo del campeonato.

El informe recorre situaciones deportivas, decisiones estratégicas y movimientos internos que influyeron en el desarrollo del certamen. En ese contexto, el nombre de Franco Colapinto aparece asociado a uno de los hechos más relevantes vinculados al equipo Alpine, un punto de inflexión en la carrera del piloto argentino.

Entre los eventos destacados también figuran la definición del campeonato a favor de Lando Norris tras imponerse en la pulseada interna con Oscar Piastri, el incidente entre ambos en el Gran Premio de Canadá, las modificaciones en la estructura de pilotos de Red Bull y los rumores que situaron a Max Verstappen cerca de Mercedes antes de su recuperación deportiva.

El recambio de pilotos en Alpine Dentro del repaso oficial, la Fórmula 1 hizo hincapié en el cambio de alineación en Alpine ocurrido a mitad de temporada. “En mayo se produjo otro cambio de piloto en Alpine. Desde hacía tiempo se especulaba sobre la continuidad de Jack Doohan en el equipo y, días después del Gran Premio de Miami, se confirmó que Franco Colapinto lo reemplazaría (en principio por seis carreras), convirtiendo al australiano en el piloto reserva titular”, señaló la categoría.

colapinto f1 Franco Colapinto fue destacado por la Fórmula 1 en el balance oficial de la temporada 2025. Instagram @alpinef1team El artículo también vinculó la llegada de Colapinto con un período de profundos cambios dentro de la escudería francesa. “Este fue solo uno de los cambios de personal en el equipo con sede en Enstone en un corto período, ya que un día antes se había anunciado la renuncia inmediata del director del equipo, Oliver Oakes”, agregó el sitio oficial.