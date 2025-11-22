Carlos Reutemann y el Gran Premio de Las Vegas, el fin de un año "nefasto" en el que no lo dejaron ser campeón

En la previa del Gran Premio de Las Vegas , el apellido Reutemann vuelve a ocupar un lugar central en el mundo de la Fórmula 1 . Cora, hija de Carlos Reutemann , reclama a la FIA que se revise la definición del campeonato de 1981 y se reconozca a su padre como campeón mundial.

El santafesino finalizó subcampeón detrás de Nelson Piquet , pero la familia sostiene que hubo maniobras irregulares y decisiones políticas que alteraron el resultado.

El reclamo cobró fuerza tras la serie documental Lucky, en la que Bernie Ecclestone , entonces dueño de Brabham y figura dominante de la FOCA (Asociación de Constructores de la Fórmula 1 , por sus siglas en inglés), admite que su equipo corrió al límite —y más allá— del reglamento técnico durante las primeras carreras de 1981.

Cora Reutemann asegura que su padre fue perjudicado deliberadamente y que varias de esas situaciones quedaron expuestas en el documental. Por eso exige que se revisen los puntos sumados por Piquet , especialmente los obtenidos en el GP de Argentina, donde su Brabham —según la propia confesión de Ecclestone — no cumplía la normativa; además de lo que pasó en Sudáfrica y Las Vegas.

La definición se disputó el 17 de octubre de 1981 en un improvisado circuito montado en el estacionamiento del Caesars Palace, nada que ver con el glamoroso trazado callejero de la actualidad : era un circuito angosto, sinuoso, poco atractivo y con un asfalto muy abrasivo.

La imagen de Carlos Reutemann en el Gran Premio de Argentina en 1981, publicada por su hija Cora en Instagram.

Reutemann llegó a esa carrera como líder del campeonato, con 49 puntos, dos más que Piquet. Y además firmó la pole position con un registro brillante en la primera sesión clasificatoria. Aun así, desde el equipo Williams no percibió el apoyo esperado para un piloto que peleaba por el título.

En la vuelta previa, Reutemann ya notaba que su auto no respondía bien. En carrera, su largada fue pobre y rápidamente perdió posiciones ante Jones, Villeneuve y Prost. Con el progreso de Giacomelli, y la remontada inicial de Laffite, el argentino quedó lejos de los puntos.

Piquet, en tanto, avanzaba a pesar de sufrir físicamente por las altas exigencias del circuito. En la vuelta 18 superó a Reutemann, que había cometido una leve imprecisión. Ese sobrepaso fue decisivo: si ambos empataban en puntos, el brasileño sería campeón por tener una victoria más.

Una carrera cuesta arriba desde el inicio

Los autos con neumáticos Michelin, incluidos los Williams, experimentaban un desgaste severo. Mientras tanto, Piquet alcanzaba el tercer puesto gracias a la parada de Prost, y Reutemann seguía cayendo en el clasificador.

En el último tramo de la carrera, Laffite —quien llegaba con chances matemáticas mínimas— perdió ritmo por no haber cambiado gomas. Piquet, exhausto, cerró en quinta posición, suficiente para coronarse. Jones ganó la carrera, su última antes del retiro, y Reutemann terminó octavo, con problemas en la caja y suspensión extremadamente dura.

“El día antes de morir papá, le envié un audio a Bernie pidiéndole que fuera honesto y le dijera que él era el verdadero campeón de 1981”, recordó Cora. “Mi padre murió al día siguiente. Yo voy a seguir para que se sepa la verdad”.

posteo cora El posteo de Cora Reutemann junto al video del Gran Premio de Las Vegas de 1981. Instagram @corareutemann.ok

La temporada 1981 estuvo marcada por múltiples irregularidades. Los Brabham BT49 utilizaron un sistema de suspensión hidroneumática que hacía descender la altura del coche en movimiento, mejorando la carga aerodinámica. Así obtenían una ventaja prohibida, pero durante las verificaciones técnicas el auto cumplía con la altura mínima requerida.

Ecclestone admitió en Lucky que esos autos estaban fuera de reglamento. Si se descontaran los puntos del GP de Argentina —donde Piquet arrasó—, Reutemann sería campeón mundial.

Más factores que explican un título perdido

El contexto deportivo tampoco favoreció al argentino:

Williams cambió de Michelin a Goodyear a mitad de temporada, una modificación que perjudicó el rendimiento del auto de Carlos.

Reutemann no recibió el mejor motor en Alemania, donde abandonó por rotura.

La carrera ganada en Sudáfrica no otorgó puntos por el conflicto entre FOCA y FISA.

La relación interna con Alan Jones se tensó tras la famosa orden de equipo en Brasil.

Todo esto derivó en un final de año en el que Williams priorizó otros intereses y no construyó una estrategia en favor del piloto que peleaba directamente por el título.

jones reut Ignorar el cartel "Jones-Reut" le costó caro a Carlos Reutemann.

El legado de un gigante del automovilismo

Pese al desenlace, Carlos Reutemann dejó una marca imborrable en la Fórmula 1. En diez temporadas logró 12 victorias, 6 poles, 45 podios y más de 300 puntos, un registro que solo Jackie Stewart superó bajo el mismo sistema de puntuación y cantidad de carreras.

Para los argentinos, la historia de 1981 es una herida abierta, y Las Vegas —que hoy vuelve a celebrar un GP completamente distinto— sigue siendo un símbolo de aquello que pudo haber sido.