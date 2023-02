El histórico reclamo que hará la hija de Reutemann tras la confesión de Ecclestone que sacudió a la Fórmula 1

Los años pasan, Lole ya no está con nosotros, y muchos se siguen preguntando: ¿qué pasó en el campeonato del año 1981? Carlos Reutemann llegó a la última carrera de esa temporada como líder e, increíblemente, no pudo obtener con la corona de la Fórmula 1 que finalmente quedó en manos de Nelson Piquet. Y en las últimas horas irrumpió en escena Bernie Ecclestone que lanzó una verdadera bomba sobre lo sucedido en ese Gran Premio de Las Vegas.

En el documental "Lucky!", que repasa la vida del directivo al frente de la máxima, Ecclestone reveló: "Después del primer día de prácticas, era obvio que los pilotos iban a tener problemas con todo el dolor de cuello. Carlos habló con la masajista que se encontraba en Boxes. Yo fui a ver a esta persona y, después de una discusión financiera, decidieron favorecer a Nelson. Ganamos el campeonato de 1981 (era el dueño de Brabham) y fue el final para Carlos, que dejó de correr ese año".

Los dichos recorren el mundo y fue Cora Reutemann quien reaccionó y escribió en las redes sociales: "Ecclestone reconoció que sobornó para perjudicar a Reutemann en 1981 - Notas de Actualidad (queda claro que es el verdadero Campeón Mundial?) sin contar que le sacaron los 9 puntos de la carrera de Sud Africa #Lolecampeon1981".

Su publicación se viralizó y muchos usuarios le respondieron con comentarios apoyando sus palabras, aunque uno fue más allá: "Sra Reutemann , de ser así entonces le saldría una demanda a Ecclestone?". Acto seguido, la hija del Lole redobló la apuesta y confesó: "Voy a reclamar para que lo consagren Campeón del Mundo 1981, se lo dije a BE (Ecclestone) el día antes de que se vaya papá. Me alegro que me haya escuchado. Una lástima que no se lo pudo decir a él ni él ni yo".

"Dos meses después, le volví a mandar un audio y me respondió que le pidiera cualquier cosa que necesitara. Le pedí que dijera la verdad. Ahora me está respondiendo públicamente, lo cual es mucho mejor. Yo ya lo sabía. No solamente esto del masajista, sino cosas más graves como que el Brahbam (de Piquet) no estaba apto para correr porque estaba prohibido el efecto suelo. La próxima etapa es que esto quede por escrito. Ecclestone tiene 92 años y se quiere ir más liviano", expresó en Cadena 3.