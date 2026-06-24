Así es "la ruta de Lionel Messi" en Miami: fútbol, murales, playa y cruceros
El recorrido combina Inter Miami, Wynwood, Miami Beach, puerto, compras y Little Havana, con costos estimados y paradas clave para organizar el viaje.
Lionel Messi se instaló en Miami hace tres años para jugar al fútbol, pero su presencia también reordenó la agenda turística de la ciudad. Desde el Inter Miami hasta los murales de Wynwood, el puerto, las playas y los cruceros, el capitán argentino aparece como eje de un nuevo recorrido para viajeros.
Ahora, quienes viajen para el partido por los 16avos del Mundial 2026, pueden hacer la ruta de Lionel Messi en Miami, que empieza en el estadio y el entorno del Inter Miami, club que se transformó en una parada obligatoria para turistas argentinos y latinoamericanos.
Ver un partido pasó a figurar entre las actividades más buscadas por quienes viajan con el objetivo de acercarse al campeón del mundo. Si bien ahora no se está disputando la competencia, en valores de junio, las entradas más económicas rondan entre 50 y 100 dólares, aunque los encuentros más importantes suelen tener precios superiores.
Del Inter Miami a Wynwood
El segundo punto fuerte del recorrido es Wynwood, el barrio artístico de Miami reconocido por sus murales, galerías, bares, cafés y propuestas de diseño. Desde la llegada de Messi a la ciudad, esa zona sumó obras urbanas dedicadas al futbolista, que se convirtieron en una parada fotográfica para visitantes. El atractivo combina arte callejero, identidad latina, consumo turístico y el fenómeno futbolero que rodea al capitán argentino fuera de la cancha.
La propuesta continúa por Miami Beach, una escala clásica para quienes viajan a la ciudad. Con South Beach, Ocean Drive y la zona Art Deco como parte de la postal tradicional, con playas y clima cálido durante buena parte del año. Para alojarse, South Beach aparece como la opción más buscada, mientras que North Beach y Downtown Miami son alternativas elegidas por quienes buscan ahorrar.
Puerto, cruceros y efecto Messi
El puerto de Miami también integra esta ruta porque la ciudad funciona como punto de salida hacia Bahamas, el Caribe Mexicano, Jamaica, República Dominicana y otras islas del Caribe. En ese segmento aparece el crucero Icon of the Seas, operado por Royal Caribbean, con Messi como imagen promocional principal.
Los pases del crucero tienen valores que arrancan más abajo, pero que las opciones más lujosas pueden llegar hasta 74 mil dólares por persona. El barco es presentado como parte del impacto turístico que excede al fútbol: siete piletas, nueve jacuzzis, seis toboganes gigantes y capacidad para miles de pasajeros.
La idea central es que Messi no solo moviliza entradas para ver al Inter Miami, sino también reservas hoteleras, venta de merchandising, excursiones, consumo gastronómico, compras y hasta interés por los cruceros que salen desde Florida.
Compras, cultura latina e itinerario posible
Las compras completan otro tramo habitual del viaje, con el Aventura Mall y Dolphin Mall como dos puntos recomendados: el primero, por su tamaño y variedad; el segundo, por su perfil de descuentos y outlets.
A esa agenda se suma Little Havana, un barrio que permite conocer el costado más latino de Miami, con música, restaurantes tradicionales, cafés cubanos y espectáculos en vivo ligados a la comunidad cubana.