Así es "la ruta de Lionel Messi" en Miami: fútbol, murales, playa y cruceros

El recorrido combina Inter Miami, Wynwood, Miami Beach, puerto, compras y Little Havana, con costos estimados y paradas clave para organizar el viaje.

Con la llegada de miles de argentinos a Miami, conocé la ruta de Lionel Messi en la ciudad.

Lionel Messi se instaló en Miami hace tres años para jugar al fútbol, pero su presencia también reordenó la agenda turística de la ciudad. Desde el Inter Miami hasta los murales de Wynwood, el puerto, las playas y los cruceros, el capitán argentino aparece como eje de un nuevo recorrido para viajeros.

Ahora, quienes viajen para el partido por los 16avos del Mundial 2026, pueden hacer la ruta de Lionel Messi en Miami, que empieza en el estadio y el entorno del Inter Miami, club que se transformó en una parada obligatoria para turistas argentinos y latinoamericanos.

Desde su llegada, Messi tuvo un impacto también en la forma de hacer turismo en Miami. X @InterMiamiCF Ver un partido pasó a figurar entre las actividades más buscadas por quienes viajan con el objetivo de acercarse al campeón del mundo. Si bien ahora no se está disputando la competencia, en valores de junio, las entradas más económicas rondan entre 50 y 100 dólares, aunque los encuentros más importantes suelen tener precios superiores.

Del Inter Miami a Wynwood El segundo punto fuerte del recorrido es Wynwood, el barrio artístico de Miami reconocido por sus murales, galerías, bares, cafés y propuestas de diseño. Desde la llegada de Messi a la ciudad, esa zona sumó obras urbanas dedicadas al futbolista, que se convirtieron en una parada fotográfica para visitantes. El atractivo combina arte callejero, identidad latina, consumo turístico y el fenómeno futbolero que rodea al capitán argentino fuera de la cancha.

La "Ruta de Messi" en Miami. Shutterstock La propuesta continúa por Miami Beach, una escala clásica para quienes viajan a la ciudad. Con South Beach, Ocean Drive y la zona Art Deco como parte de la postal tradicional, con playas y clima cálido durante buena parte del año. Para alojarse, South Beach aparece como la opción más buscada, mientras que North Beach y Downtown Miami son alternativas elegidas por quienes buscan ahorrar.