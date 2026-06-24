Lionel Messi cumple 39: récords, vigencia y la misma ilusión de siempre

Lionel Messi cumple este 24 de junio 39 años y lo hace exactamente donde más veces soñó estar: junto a la Selección argentina y disputando una Copa del Mundo. Lejos de cualquier despedida, el capitán atraviesa otro capítulo destacado de una carrera que parece resistirse al paso del tiempo.

La fecha encuentra al rosarino en un gran momento futbolístico. Después de ser la gran figura en la victoria sobre Austria , que aseguró la clasificación argentina a la siguiente ronda del Mundial 2026 , volvió a demostrar que sigue siendo determinante incluso después de más de dos décadas en la élite.

A esta altura, los números ya no alcanzan para explicar su dimensión. Sin embargo, continúan ofreciendo una medida concreta de una trayectoria que combina talento, constancia, liderazgo y una vigencia pocas veces vista en la historia del deporte.

No es la primera vez que Messi celebra su cumpleaños durante una concentración de la Selección. De hecho, gran parte de sus aniversarios coincidieron con torneos internacionales, desde aquel Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, cuando cumplió 18 años y terminó levantando el trofeo como figura del certamen.

Dos décadas después, la imagen es diferente, aunque la esencia parece intacta. Ya no es aquel joven de perfil bajo que soñaba con jugar un Mundial de mayores. Hoy es el líder de una generación que conquistó América, el mundo y que busca volver a hacer historia.

Ya ganó todo, pero va por más. Archivo

La particularidad de este cumpleaños es que llega con Argentina ya clasificada a la siguiente instancia del torneo y con Messi nuevamente ocupando un lugar central en el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni.

Los números de una carrera extraordinaria

La dimensión de Messi también se refleja en sus estadísticas. A sus 39 años acumula 916 goles oficiales entre clubes y Selección, una cifra que lo ubica entre los máximos goleadores de todos los tiempos.

La mayor parte de esos tantos llegaron con la camiseta de Barcelona, donde convirtió 672 veces. A ellos se suman 122 con la Selección argentina, 90 con Inter Miami y 32 durante su etapa en París Saint-Germain.

Su último gran aporte llegó justamente en el Mundial 2026. Frente a Austria marcó un doblete que no solo resultó decisivo para la victoria albiceleste, sino que también le permitió seguir ampliando registros históricos dentro de la máxima competencia del fútbol.

Si Messi es feliz, todos somos felices: ¡Feliz cumple, capitán!

Récords que siguen multiplicándose

El encuentro ante Austria volvió a ubicar a Messi en los libros de historia. Con esos dos goles alcanzó una nueva marca goleadora en Copas del Mundo y amplió varios registros que ya estaban bajo su dominio.

Además, llegó a 28 partidos disputados en Mundiales, una cifra inédita para cualquier futbolista. También amplió su récord de victorias en la competencia y elevó aún más su registro de minutos jugados en la historia del torneo.

Lo llamativo es que muchas de estas marcas continúan creciendo. Lejos de conformarse con lo conseguido, el capitán argentino sigue sumando capítulos a una carrera que ya forma parte del patrimonio futbolístico mundial.

El presente de un líder que sigue ilusionando

Si algo distingue al Messi actual es la naturalidad con la que convive con la admiración global. Después de haber ganado prácticamente todo, continúa encontrando motivaciones para competir y mantenerse como referencia dentro de la cancha.

Su influencia excede los goles, las asistencias o los récords. Se percibe en la confianza que transmite a sus compañeros, en el respeto que genera entre los rivales y en la ilusión que despierta en millones de hinchas alrededor del mundo.

Por eso, el cumpleaños número 39 encuentra a Messi en una situación privilegiada: siendo protagonista de un nuevo Mundial, liderando a la Selección argentina y demostrando que todavía tiene mucho para ofrecer. Mientras el fútbol sigue rindiéndose ante su talento, él responde de la manera que mejor conoce: jugando, compitiendo y escribiendo nuevas páginas de una historia que parece no tener final.