Día de los Museos: se vienen actividades gratuitas para todas las edades

El 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos y los espacios culturales de Mendoza dependientes de la Subsecretaría de Cultura se suman a la celebración con propuestas gratis para todas las edades. Los detalles de todo el cronograma.

Participarán el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel, el Espacio Contemporáneo de Arte Enrique Sobisch y el Espacio de Fotografía Máximo Arias.

En 2026, el lema es Museos uniendo un mundo dividido, con el foco en el rol de estas instituciones como puentes frente a las divisiones sociales, culturales y geopolíticas.

Los museos no solo conservan patrimonio: también son espacios de diálogo, aprendizaje y reflexión . En contextos de fragmentación social, contribuyen a fortalecer vínculos entre comunidades, generaciones y territorios, promoviendo la inclusión y el respeto por la diversidad.

Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel , Av. Emilio Civit 348, Ciudad de Mendoza. Horario: de 9 a 20. Se presentará "Desbordes", de Cecilia Carreras. Se trata de una experiencia artística que explora los vínculos entre cuerpo, memoria y materia. La obra de Cecilia Carreras, con curaduría de Carolina Rodríguez Pino, reúne una serie de trabajos que surgen de una investigación pictórica en la que la artista se adentra en los límites de la imagen y la experiencia sensible.

mansion casa stoppel (3).JPG Día de los Museos en Mendoza, en mansión casa Stoppel. ALF PONCE / MDZ

Museo Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, San Martín 3651, Mayor Drumond, Luján de Cuyo. Horario: de 10 a 19. Se presentará "Imagen del trabajo en el trabajo de la imagen". La exposición reúne obras de la colección del museo que abordan las representaciones del mundo obrero en distintos momentos históricos. El cronograma completo se puede consultar en el siguiente link.

Museo de Fotografía Máximo Arias, Padre Jorge Contreras 1250, Parque Gral. San Martín. Horario: 10 a 19.

10ª edición de la Feria de Fotolibros y muestra de Bou, Pappalardo y Pouchard

La propuesta reúne exposiciones que celebran una década de producción y circulación de publicaciones fotográficas. En la edición número diez, la feria de fotolibros presenta tres muestras: Soy: lo que me compone, de David Bou; Salva tu alma, de Luciano Pappalardo, y Buscando a Orán, de Anita Pouchard Serra. A lo largo del recorrido, el público podrá encontrarse con fotografías, relatos y proyectos artísticos que dan cuenta del crecimiento sostenido de la escena local y nacional en torno al fotolibro.

Museo de Ciencia Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, Av. Las Tipas Parque General San Martín. Horario: 9 a 19. Mendoza Negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana

La muestra propone visibilizar la historia de la esclavitud y la presencia afrodescendiente en la región cuyana, integrando resultados de investigaciones históricas recientes. A través de documentos, imágenes, objetos y recursos interpretativos, reconstruye trayectorias sociales, laborales y culturales.

Museo Contemporáneo de Arte – Eliana Molinelli, 9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza. Horario: de 9 a 20.

Live Music, captura la pasión, e Jimena Savelli. La música no se observa, se siente, se vive, se captura Live Music, captura la pasión es una muestra que reúne un archivo visual del rock mundial retratando las figuras más relevantes del género musical.

Museo Contemporáneo de Arte Sur – Enrique Sobisch, Av. Libertador y Mitre, San Rafael. Horarios: de 8.30 a 13 y de 17 a 21. Paisajes y presencias. La exposición reúne obras de los artistas Sonia Zajic y Osvaldo Oliva, en pintura y de Bárbara Laciar, en fotografía. Se trata de tres miradas provenientes del Sur provincial que convergen en una propuesta que indaga en los vínculos entre paisaje y presencia, entendidos como dimensiones sensibles del territorio.