Cómo evitar que tu gato orine en las macetas de la casa
La orina de gato, rica en amoníaco y nitrógeno, puede dañar seriamente las raíces de tus plantas de interior.
Con la llegada del invierno, las mascotas comienzan a cambiar su rutina. Pasan más tiempo dentro de casa y pueden evitar salir al exterior. Sin embargo, en el caso de los gatos de interior, acostumbrados a vivir en departamentos o que no salen de la casa, esto puede convertirse en un problema cuando no quieren ir hasta su caja de arena ubicada en el balcón o el jardín y comienzan a usar las macetas para hacer sus necesidades.
Qué le hace la orina de gato a las plantas
La orina y las heces de gato no son inofensivas para las plantas del hogar. La orina contiene altos niveles de amoníaco y nitrógeno que pueden resultar casi fatales para las raíces si los gatos repiten este hábito.
Cuando esto sucede, se recomienda regar bien la planta para diluir la orina y así lavar las raíces. En los casos más graves, también conviene retirar el sustrato que fue orinado, con cuidado de no dañar las raíces.
Cómo evitar que el gato vuelva a hacerlo
Por más que hagamos esta rutina una y otra vez, los gatos son animales a los que, muchas veces, es difícil hacerlos cambiar de hábito. En este sentido, también se recomienda construir barreras sobre las macetas con piedras, piñas o cualquier otro elemento que no dañe la planta, pero que impida que el gato las utilice como baño.
Además, se aconseja rociar la tierra con algún aroma cítrico o colocar directamente cáscaras de naranja o limón, ya que estos olores suelen resultar desagradables para los felinos y ayudan a mantenerlos alejados de las plantas.
De todas formas, estas medidas siempre deben ir acompañadas de una buena limpieza de la caja de arena. También es importante que esté ubicada en un lugar cómodo y accesible, ya que los gatos son muy higiénicos y, si la encuentran sucia, suelen buscar otro lugar para hacer sus necesidades.