Cómo evitar que tu gato orine en las macetas de la casa

La orina de gato, rica en amoníaco y nitrógeno, puede dañar seriamente las raíces de tus plantas de interior.

Con la llegada del invierno, las mascotas comienzan a cambiar su rutina. Pasan más tiempo dentro de casa y pueden evitar salir al exterior. Sin embargo, en el caso de los gatos de interior, acostumbrados a vivir en departamentos o que no salen de la casa, esto puede convertirse en un problema cuando no quieren ir hasta su caja de arena ubicada en el balcón o el jardín y comienzan a usar las macetas para hacer sus necesidades.

Qué le hace la orina de gato a las plantas La orina y las heces de gato no son inofensivas para las plantas del hogar. La orina contiene altos niveles de amoníaco y nitrógeno que pueden resultar casi fatales para las raíces si los gatos repiten este hábito.

Cuando esto sucede, se recomienda regar bien la planta para diluir la orina y así lavar las raíces. En los casos más graves, también conviene retirar el sustrato que fue orinado, con cuidado de no dañar las raíces.

La orina de gato puede dañar las raíces y afectar el crecimiento de las plantas. Foto: Archivo Cómo evitar que el gato vuelva a hacerlo Por más que hagamos esta rutina una y otra vez, los gatos son animales a los que, muchas veces, es difícil hacerlos cambiar de hábito. En este sentido, también se recomienda construir barreras sobre las macetas con piedras, piñas o cualquier otro elemento que no dañe la planta, pero que impida que el gato las utilice como baño.

Además, se aconseja rociar la tierra con algún aroma cítrico o colocar directamente cáscaras de naranja o limón, ya que estos olores suelen resultar desagradables para los felinos y ayudan a mantenerlos alejados de las plantas.