Descuentos, actividades y la mejor gastronomía se reúnen en el Outlet de Ciudad, que estará este domingo en la Nave Cultural.

Con una Nave Cultural colmada y una gran convocatoria, continúa la segunda edición del Outlet de la Ciudad en el espacio de La Báscula. La iniciativa impulsada por la Ciudad de Mendoza volvió a posicionarse como una de las propuestas comerciales más atractivas del calendario local, el cual reúne a miles de vecinos, vecinas y turistas que aprovecharon importantes descuentos en productos de calidad.

Así, tras una gran convocatoria durante el sábado, las actividades seguirán este domingo de 11 a 19. “Estamos muy contentos por la gran aceptación del público en esta segunda edición del Outlet de la Ciudad de Mendoza. La primera jornada fue un éxito: los mendocinos volvieron a elegir la propuesta y las marcas lograron su objetivo de venta. Con descuentos de entre el 30% y el 50%, y ofertas especiales de último momento, la gente está aprovechando verdaderas oportunidades", afirmó la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad de Mendoza, Yamila Meljim.

outlet ciudad 2 Atención: último día para aprovechar todas las ofertas del Outlet de Ciudad. El outlet de la Ciudad Con la intención de mejorar las ventas, fortalecer el desarrollo económico local y acompañar al comercio mendocino, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza organizó el gran outlet de la Ciudad con la colaboración del Gobierno de Mendoza, Mendoza Comercio y Cecitys.

En total, participan más de 30 stands de comercios de primer nivel. La propuesta ofrece la posibilidad de acceder a productos de calidad con descuentos de hasta el 50%.

La iniciativa incluye también un espacio lúdico para niños, un patio gastronómico con foodtrucks y sorteos en vivo, generando un entorno de recreación que acompaña el impulso al consumo. Además, el evento cuenta con playa de estacionamiento gratuita, en el espacio ubicado en la intersección de Las Cubas y España.