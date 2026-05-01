Para qué sirve el puerto USB del router y cómo aprovecharlo al máximo

Casi todos los routers modernos lo tienen, pero muy pocos saben para qué usarlo. Va mucho más allá de cargar el celular.

Cuando se mira la parte trasera del router es común encontrar un puerto USB. Aunque suele pasar desapercibido, este conector puede ampliar notablemente sus funciones y convertirlo en una herramienta útil para gestionar archivos, automatizar tareas e incluso acceder a contenidos desde distintos dispositivos.

Usos del puerto USB del router y sus funciones Uno de los usos más simples, y poco conocidos, es el de cargar dispositivos en caso de emergencia. Al estar conectado a la corriente, el puerto USB del router permite alimentar equipos como auriculares, smartwatches o incluso un celular. No es la carga más rápida, pero puede sacarte de un apuro cuando no hay enchufes disponibles. Pero sus posibilidades van mucho más allá. Algunas de las funciones más útiles son:

Compartir archivos en red: al conectar un pendrive o disco externo, el router puede funcionar como un pequeño servidor doméstico. Así, cualquier dispositivo conectado al WiFi puede acceder a esos archivos sin necesidad de cables.

Crear una nube personal: muchos routers permiten acceder a ese almacenamiento incluso desde fuera de casa, lo que habilita una especie de “Google Drive casero”.

Conectar una impresora: el puerto USB también puede convertir una impresora común en una impresora de red, disponible para todos los equipos del hogar.

Copias de seguridad automáticas: algunos modelos permiten programar backups automáticos de archivos importantes en un dispositivo USB conectado. Router Wifi Muchos routers incluyen un puerto USB que pocos usuarios aprovechan. Imagen generada por IA