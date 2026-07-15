Las sábanas que son furor en decoración y cambian el estilo de tu dormitorio por completo

Las tendencias de decoración de dormitorios priorizan ahora los colores y las sábanas con motivos, dejando atrás la estética blanca de 2025.

Las tendencias para decorar el dormitorio se transforman a un ritmo vertiginoso. Mientras que durante el 2025 las habitaciones se rindieron ante una estética blanca e inmaculada, hoy el foco de atención se trasladó hacia los colores con carácter y las sábanas con motivos. En este escenario de renovación, las rayas regresaron con fuerza consolidándose como el recurso perfecto para quienes buscan frescura, dinamismo y un toque de sofisticación.

Fáciles de integrar en cualquier propuesta de diseño, las rayas no solo aportan un ritmo visual sumamente canchero sin llegar a saturar el ambiente, sino que además refuerzan la idea de la cama como un verdadero refugio de descanso y orden. Sin embargo, el secreto de su éxito radica en saber elegir el grosor adecuado para cada espacio.

Qué sábana elegir para la habitación Las sábanas de rayas finas aportan un aire clásico, sofisticado y sumamente delicado. A la distancia, la trama es tan fina que suele percibirse como un tono liso texturado, aportando suavidad a la vista. Son la alternativa ideal para dormitorios pequeños o con poca luz natural, ya que visten la cama con mucha elegancia sin sobrecargar el entorno, transmitiendo una inmediata sensación de calma.

Las sábanas a rayas son la nueva tendencia porque aportan personalidad y un estilo moderno. Shutterstock En cambio, las sábanas de rayas anchas generan un gran impacto visual y desbordan de carácter. Son perfectas para quienes buscan recrear una estética contemporánea, de inspiración náutica o el cálido estilo de una casa de campo. Además, dan la sensación de que el dormitorio es más amplio y el techo más alto.