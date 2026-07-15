Cómo usar la calefacción del auto para que no se empañen los vidrios

Con la llegada del invierno , subir al auto y encender la calefacción se vuelve un reflejo casi automático. Sin embargo, la gran mayoría de los conductores utiliza este sistema de manera incorrecta. Estos pequeños errores generan el molesto efecto de los vidrios empañados.

Subirse al auto cuando hace mucho frío lleva a las personas a encender la calefacción al máximo de inmediato. Sin embargo, esto es completamente inútil: durante los primeros minutos, solo sale aire helado.

A diferencia del aire acondicionado, la calefacción del auto no utiliza un compresor eléctrico para enfriar, sino que aprovecha el calor residual que genera el propio motor al funcionar.

Lo ideal es esperar unos minutos a que el motor alcance su temperatura óptima de trabajo antes de encender el ventilador. Una vez templado, el calor fluirá de forma casi instantánea.

La función de recirculación (el botón con el dibujo de un auto y una flecha que gira en su interior) es buena para evitar que entren olores externos o para calentar el habitáculo más rápido al principio. Sin embargo, mantenerlo activado durante todo el viaje es una mala idea.

Al cerrar la entrada de aire exterior, el aire dentro del vehículo comienza a viciarse y a cargarse con la humedad de la respiración de los ocupantes. Esto satura el ambiente y hace que los vidrios se empañen por completo. Lo recomendable es usar la recirculación solo al comienzo y luego pasar al modo de entrada de aire exterior para renovar el ambiente.

Existe la falsa creencia de que el botón del aire acondicionado (A/C) solo sirve para el verano. La realidad es que mantenerlo encendido en invierno junto con la calefacción es el mejor truco de seguridad vial.

El compresor del aire acondicionado tiene una propiedad fundamental: seca el aire, eliminando la humedad ambiental. Al combinar la calefacción con el A/C encendido y dirigir el flujo hacia el parabrisas y las ventanillas laterales, la condensación de los cristales desaparecerá en cuestión de segundos. De hecho, los climatizadores modernos activan el sistema de forma automática cuando se selecciona la función de desempañado.