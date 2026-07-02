Imperdible: cómo calefaccionar la casa sin que explote la factura de la luz y el gas

Cuando llega el frío, la reacción más habitual en la casa es prender el primer artefacto disponible y dejarlo funcionando durante horas. Sin embargo, esa decisión puede sentirse después en la factura de luz. No todos los equipos consumen igual ni entregan el mismo rendimiento; por eso elegir la tecnología adecuada se volvió clave para atravesar el invierno sin gastos desmedidos.

El problema no siempre está en calefaccionar, sino en cómo se lo hace. Un caloventor, una estufa eléctrica o un panel pueden resolver rápido el frío de un ambiente, pero funcionan con resistencias que transforman electricidad en calor. Esa lógica suele demandar más energía cuando el uso se extiende durante buena parte del día.

La diferencia está en la tecnología Entre las alternativas más eficientes aparece el aire acondicionado frío/calor con tecnología inverter. A diferencia de los equipos eléctricos tradicionales, este sistema trabaja como bomba de calor: toma energía térmica del aire exterior y la traslada al interior de la vivienda. Por ese motivo, cuando está bien instalado y dimensionado, puede entregar más calor que la electricidad que consume. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, una bomba de calor aire-aire puede aportar entre dos y cuatro veces más energía térmica que la energía eléctrica utilizada.

Los caloventores lideran el ranking de compras para combatir la ola polar que afecta a varias provincias de Argentina. Shutterstock La clave, de todos modos, no pasa solo por comprar un equipo más eficiente. También importa que la potencia sea adecuada para el tamaño del ambiente, que puertas y ventanas no tengan filtraciones importantes y que el termostato se use con criterio. En invierno, una temperatura moderada, cercana a los 20 grados, suele ser suficiente para sostener el confort sin exigir el aparato al máximo durante horas.

Calefaccionar por zonas para no gastar de más Una de las recomendaciones más simples es evitar calentar toda la casa cuando solo se utilizan uno o dos ambientes. En muchos hogares, concentrar la calefacción en el living durante el día y en el dormitorio por la noche puede resultar más eficiente que mantener varios equipos encendidos al mismo tiempo. Esa estrategia permite adaptar el consumo a la rutina real de la casa.