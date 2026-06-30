Las 3 plantas indestructibles que sobreviven en los rincones sin luz de tu casa

Si tu casa es oscura, estas son las únicas plantas que deberías comprar. La guía para espacios con sombra.

La decoración de tu casa no depende de las ventanas que tengas, sino de las plantas que elijas para tus espacios interiores. Muchas personas renuncian al verde por falta de claridad natural, pero la sombra es el hábitat perfecto para ciertas especies.

Si tu sala cuenta con una buena entrada de luz indirecta, el panorama cambia por completo y abre las puertas a la majestuosidad visual. La Monstera Deliciosa y el Ficus Elástica se convierten de inmediato en los protagonistas. Y, junto al Philodendron Imperial Verde y la Palma Areca, transforman cualquier habitación común en un santuario sofisticado y lleno de frescura.

Las plantas de la sombra que resisten todo La Zamioculca lidera esta categoría gracias a su capacidad extrema para almacenar agua y prosperar en entornos donde otras especies fallarían. Su brillo natural aporta un contraste único.

Una planta todoterreno. Fuente: Shutterstock. Por su parte, la Sansevieria destaca como una alternativa vertical impecable, ideal para optimizar los metros cuadrados disponibles en pasillos o esquinas estrechas. Ella purifica el ambiente, requiriendo riegos mínimos para mantenerse intacta mes tras mes.