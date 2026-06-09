Mundial 2026: qué pasó con la Selección argentina la última vez que jugó una Copa del Mundo en Estados Unidos

Hay hinchas que todavía recuerdan dónde estaban aquella tarde de junio. Argentina acababa de debutar en el Mundial con una goleada contundente; el equipo jugaba bien y Diego Maradona volvía a sentirse protagonista de una Copa del Mundo. Durante algunos días, la sensación fue que la Selección había recuperado algo que parecía perdido: la ilusión de pelear por el título.

Cuando el Mundial 2026 lleve nuevamente a Argentina a Estados Unidos, será imposible evitar la comparación con aquel torneo disputado 32 años antes. No porque los planteles se parezcan ni porque las circunstancias sean las mismas. La conexión aparece por otro motivo. En 1994, la Selección pasó de la euforia absoluta a una de las mayores conmociones de su historia en cuestión de días.

El debut llegó el 21 de junio en Boston y fue una exhibición. Argentina venció 4 a 0 a Grecia con tres goles de Gabriel Batistuta y otro de Maradona. La imagen que quedó grabada para siempre fue el festejo de Diego frente a una cámara de televisión después de marcar el cuarto tanto. Con el paso de los años, esa escena se convirtió en una de las fotografías más icónicas de los Mundiales.

La buena impresión continuó en el segundo partido . Cuatro días más tarde, en Dallas, la Selección argentina derrotó 2 a 1 a Nigeria. Claudio Caniggia marcó los dos goles argentinos tras asistencias de Maradona y el equipo quedó muy cerca de asegurar la clasificación. Dos victorias en dos presentaciones, seis goles convertidos y una generación de futbolistas que parecía haber encontrado su mejor versión en el momento justo.

El giro llegó fuera de la cancha. Después del encuentro frente a Nigeria, Maradona fue sometido a un control antidopaje. Días después, la FIFA confirmó que la muestra había dado positivo por efedrina y otras sustancias relacionadas, una situación que derivó en la exclusión del capitán argentino del campeonato.

La noticia recorrió el planeta y se transformó en el tema dominante de aquel Mundial. Para la Selección significó perder a su jugador más influyente cuando todavía quedaba gran parte del torneo por delante. Más allá de los debates que continuaron durante décadas, el dato histórico es uno: Maradona no volvió a jugar un partido oficial con la camiseta argentina después de ese episodio.

El final inesperado

Sin su capitán, Argentina disputó el último encuentro de la fase de grupos frente a Bulgaria. La derrota por 2 a 0 modificó el panorama y dejó al equipo en una posición más incómoda para los cruces eliminatorios. Aun así, logró avanzar a los octavos de final.

Maradona y Sue Carpenter, la enfermera que se volvería famosa. Foto: archivo Maradona y Sue Carpenter, la enfermera que se volvería famosa. Foto: archivo

El siguiente rival fue Rumania. El partido se jugó en Pasadena y terminó siendo uno de los más atractivos de la Copa del Mundo. Los europeos se impusieron 3 a 2 y dejaron a la Selección fuera del torneo. Los goles argentinos fueron convertidos por Batistuta y Abel Balbo, pero no alcanzaron para evitar la eliminación.

Un recuerdo que vuelve en 2026

Los números cuentan una parte de la historia. Argentina ganó dos partidos, perdió otros dos, convirtió ocho goles y recibió seis. Batistuta terminó como máximo goleador del equipo con cuatro tantos. Maradona disputó únicamente los primeros dos encuentros del campeonato.

Sin embargo, el legado de Estados Unidos 1994 va mucho más allá de las estadísticas. Fue el Mundial donde la Selección mostró una de sus versiones más prometedoras y también el escenario de un acontecimiento que alteró por completo su recorrido. Por eso, cuando Argentina vuelva a jugar en suelo estadounidense durante 2026, muchos recuerdos volverán inevitablemente a escena. Algunos estarán asociados a los goles. Otros, a una historia que todavía ocupa un lugar único en la memoria del fútbol argentino.