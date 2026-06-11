Mundial 2026, tres formas de vivir el fútbol: lo que descubrirán los hinchas en cada país

Un hincha argentino podría desayunar en Ciudad de México rodeado de cánticos, pasar unos días después por Dallas entre parrillas y camionetas decoradas con banderas, y terminar la semana caminando por las calles de Toronto junto a fanáticos de decenas de nacionalidades distintas. Lo curioso es que, en los tres casos, estaría viviendo el mismo Mundial 2026 .

La experiencia alrededor del fútbol cambiará radicalmente según el lugar donde se juegue cada partido. La Copa del Mundo de 2026 será inédita por varios motivos. Será la primera organizada por tres países y también la más grande de la historia. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido cuando se habla de estadios, selecciones o figuras.

Cada sede ofrecerá una manera diferente de entender el fútbol. Y para quienes viajen siguiendo a su selección, eso puede transformar el recorrido en una experiencia cultural tan interesante como deportiva.

Hay ciudades donde uno sabe que hay fútbol incluso sin mirar el calendario. Ciudad de México es una de ellas. A medida que se acerca la hora de un encuentro importante, las calles cercanas al estadio cambian de ritmo. Aparecen vendedores ambulantes, familias enteras con camisetas de la selección y grupos de amigos que convierten la previa en una celebración.

El fútbol ocupa un lugar especial en la vida cotidiana mexicana y eso se refleja en las tribunas. Los cánticos, las banderas y la participación constante del público forman parte del paisaje habitual. No es casualidad que el país se convierta en 2026 en el primero de la historia en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes. La relación entre México y el fútbol tiene décadas de historia y una identidad muy marcada.

Estados Unidos: una fiesta que va mucho más allá del partido

La primera impresión para muchos visitantes puede resultar sorprendente. En varias ciudades estadounidenses, la previa comienza en enormes estacionamientos alrededor de los estadios. Horas antes del inicio del encuentro, cientos de personas se reúnen para compartir comida, música y actividades recreativas.

La tradición del tailgate, tan habitual en otros deportes del país, también forma parte del crecimiento de la cultura futbolera estadounidense. Allí el espectáculo no se limita a los 90 minutos. El evento completo está pensado como una experiencia de entretenimiento que empieza mucho antes y termina bastante después del pitazo final.

Los hinchas argentinos alentando. Foto: EFE Los hinchas argentinos alentando. Foto: EFE

Para quienes viajen al Mundial, la diferencia será evidente. Mientras en otros países la energía suele concentrarse dentro de la cancha, en muchas ciudades estadounidenses gran parte de la experiencia ocurre alrededor del estadio.

Canadá y una pasión que no deja de crecer

Canadá llega a este Mundial atravesando uno de los momentos más importantes de su historia futbolística. El crecimiento de la selección nacional durante los últimos años despertó un interés que se percibe especialmente en ciudades como Toronto y Vancouver.

Quizás el ambiente no sea tan ruidoso como el mexicano ni tan espectacular como el estadounidense, pero tiene una característica propia. La diversidad. En una misma tribuna pueden convivir aficionados con raíces europeas, latinoamericanas, africanas y asiáticas. Esa mezcla convierte a cada partido en un encuentro cultural además de deportivo.

Un viaje que será mucho más que fútbol

Cuando la FIFA anunció que el Mundial 2026 se jugaría en tres países, muchos pensaron inmediatamente en los desafíos logísticos. Los vuelos, las distancias y los traslados ocuparon buena parte de la conversación. Sin embargo, con el paso del tiempo apareció otra perspectiva.

Quienes recorran las distintas sedes no solo cambiarán de estadio. También cambiarán de idioma, de costumbres y de manera de vivir el deporte. En pocos días podrán pasar de una tribuna que recuerda a la pasión latinoamericana a un entorno donde el fútbol convive con la cultura del espectáculo, para terminar en ciudades donde el crecimiento del deporte refleja la diversidad de toda una sociedad.

Tal vez esa sea una de las grandes riquezas del Mundial 2026. No solamente reunir a los mejores futbolistas del planeta. También permitir que millones de personas descubran que el fútbol puede sentirse de formas muy diferentes y, aun así, generar exactamente la misma emoción cuando la pelota empieza a rodar.