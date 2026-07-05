Las dos comedias dramáticas que acaban de llegar a Netflix y son furor en el streaming

Las series de comedia completamente diferentes y con pocos capítulos que se pueden ver el fin de semana.

El catálogo de Netflix se renueva con propuestas que demuestran que el humor es la mejor herramienta para derribar tabúes y salir adelante. Para quienes buscan maratones frescas y transformadoras este fin de semana, dos imperdibles comedias dramáticas acaban de desembarcar en la pantalla.

Super Subbu es una serie de 7 episodios donde el protagonista es Subbu, un joven inocente y con una racha de mala suerte a quien, por azares del destino, le asignan el cargo de oficial de educación sexual en Maakipur. Esa es una aldea súmamente conservadora que registra una taza de fertilidad inusualmente alta.

El protagonista se las tiene que arreglar para dar clases sobre educación sexual, control de natalidad y el uso de preservativos, mientras hace lo imposible por cumplir objetivos y ocultarle su verdadera profesión a su padre conservador.

La nueva serie de Netflix para ver el fin de semana. Netflix La supervivencia de una chica con curvas es una comedia dramática creada y protagonizada por la comediante Michelle Buteau. La historia sigue a Mavis, una mujer de talla grande y negra que descubre una infidelidad. El hecho la obliga a reconstruir su vida desde cero en Nueva York, por lo que atraviesa muchos conflictos.

A pesar de los desafíos financieros y personales, decide enfocarse en su carrera como estilista de moda, decidida no solo a sobrevivir, sino a triunfar bajo sus propios términos.