Chocolate caliente con malvaviscos: tu nueva obsesión para merendar
Disfrutar de una taza humeante de chocolate caliente con malvaviscos se ha vuelto un clásico de la cocina casera, ideal para los días fríos.
El chocolate caliente con malvaviscos es una bebida reconfortante que combina el intenso sabor del cacao con la suavidad y dulzura de los malvaviscos derretidos. Esta es una de las recetas que es ideal para los días fríos, cuando apetece disfrutar de una taza humeante capaz de aportar calidez y un toque de indulgencia.
Popular en muchos países durante el invierno, el chocolate caliente con malvaviscos se ha convertido en un clásico de la cocina casera gracias a su preparación sencilla y su resultado irresistible. Es perfecto para acompañar una merienda, una tarde de películas o una reunión familiar.
FICHA
Ingredientes
- 1 litro de leche
- 150 g de chocolate semiamargo picado
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 2 cucharadas de azúcar
- 100 g de malvaviscos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Colocar la leche en una cacerola y calentar a fuego medio sin que llegue a hervir.
- Incorporar el chocolate semiamargo picado, el cacao amargo en polvo y el azúcar. Mezclar constantemente hasta que el chocolate se derrita por completo.
- Añadir la esencia de vainilla y continuar revolviendo hasta obtener una bebida homogénea y cremosa.
- Servir el chocolate caliente en tazas individuales y distribuir los malvaviscos sobre la superficie.
- Dejar reposar uno o dos minutos para que los malvaviscos comiencen a fundirse y servir de inmediato.