Villa General Belgrano redobla su apuesta con la Fiesta del Chocolate Alpino

Las vacaciones de invierno tienen uno de sus grandes clásicos en la provincia de Córdoba: hasta el 26 de julio, Villa General Belgrano celebra una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino. Con el chocolate como protagonista, el evento inspirado en las tradiciones centroeuropeas honra ese legado cultural a través de sus sabores y su música.

Chocolates artesanales, tortas, fondues y delicias típicas enaltecen la repostería casera de Villa General Belgrano, uno de los destinos serranos más emblemáticos de Córdoba. Tal es el reconocimiento que ha alcanzado la localidad que fue seleccionada para representar a Córdoba y a la Argentina en los Best Tourism Villages 2026, iniciativa impulsada por ONU Turismo.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “La selección de Villa General Belgrano como representante de Córdoba y de la Argentina en esta instancia internacional es un reconocimiento al trabajo sostenido que realiza la localidad para preservar su identidad, potenciar sus tradiciones y consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable”.

Y amplió: “Córdoba tiene pueblos con enorme valor cultural, gastronómico y natural. Este tipo de programas internacionales permiten mostrar al mundo la autenticidad de nuestras comunidades y el compromiso que existe entre el sector público, privado y los vecinos para seguir creciendo de manera sostenible”.

En ese marco, la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino se desarrolla en el Salón de Eventos y Convenciones, donde residentes y visitantes disfrutan de una experiencia que combina gastronomía, arte y tradición. Además de las especialidades dulces que distinguen a la localidad, la propuesta incluye espectáculos musicales, danzas tradicionales y actividades recreativas para toda la familia.

Uno de los momentos más esperados de la celebración llega cada sábado con la tradicional Fondue de Chocolate, que se comparte con el público y se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la fiesta.

Cronograma de actividades, día por día

La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino consolidó a Villa General Belgrano como uno de los principales destinos del turismo invernal y del chocolate artesanal de la Argentina. El evento ofrece un amplio programa de actividades, entre las que se destacan:

Sábado 18 de julio: Habrá un show de magia con Martín Nicolini; la Escuela de Artes estará presente con su Ensamble de Soul; también actuarán el Grupo de Baile Willkommen, la Orquesta Brisas Inmigrantes, el Grupo Tirol, The Covertores y Javier Calamaro. Como cada sábado, la tradicional Fondue de Chocolate será uno de los momentos más esperados de la jornada.

Domingo 19 de julio: Será el turno del Circo Quinoa, la Academia Sol de España, la Orquesta de Cuerdas Municipal, el Ballet Amicci, el Grupo de Baile Willkommen, la Orquesta Brisas Inmigrantes, Tiroler Kinder, la Escuela de Folklore Tierra Adentro, la Escuela de Artes con su Ensamble de Rock y la Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang.

Sábado 25 de julio: Tendrá lugar el musical de la Escuela de Artes "Las Memorias de Jazmín"; el espectáculo de circo "Cambalache"; Danzas Urbanas, a cargo de la Escuela de Artes; la Academia de Folklore Criollos del Sauce; el Ballet Sevilla y Triana; los "Angelitos Alpinos", de la Asociación Suiza San Jerónimo Norte; la Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang; el Grupo de Danzas Centroeuropeas Enzian; "Latin Jazz Mood", con Andrés Coppa; Funky Soul Machine y, como ya es tradición, la gran Fondue de Chocolate.

Domingo 26 de julio: La programación incluirá "Alambrito", un show de circo y malabares; la propuesta de Le Cirque de Irina y Margarita; los "Angelitos Alpinos", de la Asociación Suiza San Jerónimo Norte; la Escuela de Artes Danza Ballroom y Jazz; la Orquesta Siamo Fuori; la Escuela de Folklore Raíces Serranas; la Orquesta Die Biermusikanten; el Grupo de Baile María Isabel; el Dúo de Arpas Adolfo Meza y la Orquesta Musik Freunde.

Que más hacer en Villa General Belgrano

Villa General Belgrano tiene una ubicación estratégica para realizar distintos paseos y excursiones, ya

sea en auto, en transporte público o mediante agencias de turismo. Desde la localidad se pueden visitar

destinos como La Cumbrecita, Villa Alpina, Santa Rosa de Calamuchita o el Dique Los Molinos.

Durante julio, además de la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino, el destino ofrece diversas actividades guiadas para quienes deseen conocer su entorno natural y cultural. Entre las propuestas se incluyen visitas al Cerro de la Virgen, city tours, observación de insectos nocturnos, experiencias de astroturismo y salidas de avistaje de aves.

El Paseo de los Arroyos es otro de los espacios más elegidos por quienes visitan la localidad. Este pulmón verde, ubicado a pocos pasos del centro, invita a recorrer senderos rodeados de naturaleza y disfrutar de sus aguas cristalinas, convirtiéndose en uno de los rincones más característicos de Villa General Belgrano.

La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino podrá visitarse hasta el 26 de julio en el Salón de Eventos y Convenciones (Av. Julio A. Roca 168). El predio abre todos los días desde las 11, mientras que los espectáculos se desarrollan los sábados y domingos a partir de las 15. La entrada es libre y gratuita.