Villa General Belgrano prepara su tradicional Fiesta de la Masa Vienesa en Semana Santa

Villa General Belgrano se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas con la 56° edición de la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa , un evento que cada año combina tradición, sabores y espectáculos en el marco de Semana Santa .

La propuesta se desarrollará del jueves 2 al domingo 5 de abril en el Salón de Eventos y Convenciones, con entrada libre y gratuita. Las puertas abrirán a las 11, mientras que desde las 15 comenzarán los shows artísticos que formarán parte de una grilla diversa y para todos los gustos.

Durante cuatro jornadas, vecinos y turistas podrán sumergirse en la herencia centroeuropea que caracteriza a la localidad del Valle de Calamuchita. La oferta gastronómica será uno de los grandes atractivos, con especialidades como strudel, streusel, torta selva negra y una amplia variedad de chocolates artesanales elaborados por productores locales.

Uno de los momentos más esperados será la tradicional ceremonia del Huevo de Pascua gigante, de 70 kilos, que tendrá lugar el sábado 4 de abril a las 17:30. Como cada año, luego de su presentación, será repartido entre el público presente.

La programación artística incluirá la participación de orquestas, coros, ballets y grupos de danzas tradicionales, junto a propuestas de música popular, jazz y rock. Entre los números destacados habrá espectáculos de danzas centroeuropeas, presentaciones corales y shows de bandas en vivo que acompañarán cada jornada.

Además, la fiesta se complementará con una amplia agenda de actividades paralelas. Entre ellas, el 6° Encuentro de Estatuas Vivientes recorrerá las calles del pueblo durante tres días, mientras que el sábado se podrá disfrutar de un show de highline con acrobacias aéreas en la explanada del predio.

También habrá propuestas culturales como una exposición artística en la Casa del Bicentenario, el tradicional Vía Crucis del viernes y la Feria de las Culturas, que reunirá a emprendedores, artesanos y artistas regionales.

Para quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza, se organizarán actividades guiadas como observación de insectos, visitas a la Reserva Natural Pozo Verde, city tours temáticos y una jornada de astroturismo para explorar el cielo serrano.

Con una convocatoria que crece año a año, la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa se consolida como uno de los eventos más importantes de Córdoba durante Semana Santa, atrayendo a miles de visitantes que llegan para disfrutar del otoño serrano, la gastronomía típica y el espíritu centroeuropeo que distingue a Villa General Belgrano.