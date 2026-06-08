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Los chefs coinciden que la mejor mousse de chocolate se preparar con aceite de oliva

Más allá del chocolate, un detalle poco común se impone en la alta cocina: los expertos advierten que el aceite de oliva es esencial para la mousse.

Candela Spann

El éxito de esta mousse de chocolate es el ingredientes secreto

El éxito de esta mousse de chocolate es el ingredientes secreto

Shutterstock

La mousse de chocolate con aceite de oliva es una de las recetas más sofisticadas y sorprendentes de la repostería moderna. La intensidad del chocolate se combina con las notas afrutadas del aceite de oliva virgen extra, dando lugar a un postre cremoso y elegante. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina dulce contemporánea, esta preparación destaca por su sencillez y por la calidad de sus ingredientes. Prepará una mousse suave y aireada utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles para conseguir un resultado digno de restaurante.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 25 minutos
Modo de cocción
Derretido y refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería contemporánea

Ingredientes

  • 200 g de chocolate negro 200 g de chocolate negro
  • 3 huevos 3 huevos
  • 50 ml de aceite de oliva virgen extra suave 50 ml de aceite de oliva virgen extra suave
  • 30 g de azúcar 30 g de azúcar
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Derretí el chocolate negro a baño María o en el microondas. Agregá el aceite de oliva y mezclá hasta obtener una crema brillante.
  • Separá los huevos. Batí las yemas con el azúcar y añadilas al chocolate. Montá las claras con la sal hasta que formen picos suaves.
  • Incorporá las claras a la mezcla de chocolate con movimientos envolventes para mantener el aire de la preparación.
  • Repartí la mousse en recipientes individuales y llevála a la heladera durante al menos 2 horas antes de servir.
  • Serví bien fría y, si lo deseás, decorá con virutas de chocolate o unas gotas de aceite de oliva virgen extra.

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