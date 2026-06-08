Los chefs coinciden que la mejor mousse de chocolate se preparar con aceite de oliva
Más allá del chocolate, un detalle poco común se impone en la alta cocina: los expertos advierten que el aceite de oliva es esencial para la mousse.
La mousse de chocolate con aceite de oliva es una de las recetas más sofisticadas y sorprendentes de la repostería moderna. La intensidad del chocolate se combina con las notas afrutadas del aceite de oliva virgen extra, dando lugar a un postre cremoso y elegante. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce contemporánea, esta preparación destaca por su sencillez y por la calidad de sus ingredientes. Prepará una mousse suave y aireada utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles para conseguir un resultado digno de restaurante.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 25 minutos
Modo de cocción
Derretido y refrigerado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería contemporánea
Ingredientes
- 200 g de chocolate negro
- 3 huevos
- 50 ml de aceite de oliva virgen extra suave
- 30 g de azúcar
- 1 pizca de sal
Pasos
- Derretí el chocolate negro a baño María o en el microondas. Agregá el aceite de oliva y mezclá hasta obtener una crema brillante.
- Separá los huevos. Batí las yemas con el azúcar y añadilas al chocolate. Montá las claras con la sal hasta que formen picos suaves.
- Incorporá las claras a la mezcla de chocolate con movimientos envolventes para mantener el aire de la preparación.
- Repartí la mousse en recipientes individuales y llevála a la heladera durante al menos 2 horas antes de servir.
- Serví bien fría y, si lo deseás, decorá con virutas de chocolate o unas gotas de aceite de oliva virgen extra.