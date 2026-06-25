Torta Selva Negra: cuando las recetas de cocina se transforman en obras de arte
La torta Selva Negra: una de las recetas emblemáticas que se consolida como una verdadera obra de arte culinaria en tu cocina.
La torta Selva Negra es una de las recetas más famosas de la repostería internacional. Originaria de Alemania, combina capas de bizcochuelo de chocolate, crema chantilly y cerezas, logrando un postre elegante, húmedo y lleno de sabor que nunca pasa de moda. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina dulce, esta torta destaca por su equilibrio entre el intenso sabor del cacao, la suavidad de la crema y el toque frutal de las cerezas. Prepará una auténtica Selva Negra ideal para cumpleaños, celebraciones o cualquier ocasión especial.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 10 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Intermedia
Tipo de cocina
Alemana
Ingredientes
- 4 huevos
- 180 gr de azúcar
- 150 g de harina
- 40 gr de cacao amargo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 500 ml de crema de leche
- 50 gr de azúcar impalpable
- 300 gr de cerezas frescas o en conserva
- 100 gr de chocolate rallado o en virutas
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Batí los huevos con el azúcar hasta alcanzar el punto letra.
- Incorporá la harina, el cacao y el polvo para hornear tamizados, mezclando con movimientos envolventes.
- Volcá la preparación en un molde de 22 cm y horneá durante 35 a 40 minutos. Dejá enfriar completamente.
- Batí la crema de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una chantilly firme.
- Cortá el bizcochuelo en tres discos. Rellená cada capa con crema chantilly y cerezas.
- Cubrí toda la torta con el resto de la crema y decorá con virutas de chocolate y más cerezas.