Pan de avena listo en pocos pasos y hecho en sartén
Prepará un delicioso pan de avena en pocos pasos y directamente en sartén. Recetas fáciles para tu cocina.
El pan de avena estilo hot cake es una alternativa rápida, saludable y muy versátil para disfrutar en el desayuno o la merienda. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un pan suave y esponjoso sin necesidad de utilizar horno, ya que se cocina directamente en una sartén en pocos minutos.
Gracias a su preparación sencilla y a sus ingredientes nutritivos, el pan de avena estilo hot cake se ha convertido en una opción muy popular dentro de la cocina saludable. Puede servirse con frutas, miel, queso untable, mermelada o incluso con ingredientes salados, adaptándose a cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 taza de avena fina o harina de avena
- 1 huevo
- ½ taza de leche
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de miel (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Aceite o rocío vegetal para la sartén
- Colocar la avena fina o harina de avena, el huevo, la leche, el polvo para hornear, la miel, la esencia de vainilla y la sal en un recipiente. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Calentar una sartén antiadherente y engrasarla ligeramente con aceite o rocío vegetal.
- Verter una porción de la mezcla formando un disco grueso, similar a un hot cake o panqueque.
- Cocinar a fuego bajo durante 3 minutos, hasta que aparezcan burbujas en la superficie y la base esté dorada.
- Dar vuelta con cuidado y cocinar otros 2 a 3 minutos hasta que el pan de avena estilo hot cake esté bien cocido y esponjoso. Servir caliente con el acompañamiento preferido.