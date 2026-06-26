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Pan de avena listo en pocos pasos y hecho en sartén

Prepará un delicioso pan de avena en pocos pasos y directamente en sartén. Recetas fáciles para tu cocina.

Candela Spann

Pan de avena listo en pocos pasos y hecho en sartén

Pan de avena listo en pocos pasos y hecho en sartén

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El pan de avena estilo hot cake es una alternativa rápida, saludable y muy versátil para disfrutar en el desayuno o la merienda. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un pan suave y esponjoso sin necesidad de utilizar horno, ya que se cocina directamente en una sartén en pocos minutos.

Gracias a su preparación sencilla y a sus ingredientes nutritivos, el pan de avena estilo hot cake se ha convertido en una opción muy popular dentro de la cocina saludable. Puede servirse con frutas, miel, queso untable, mermelada o incluso con ingredientes salados, adaptándose a cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
6 minutos
Cantidad de pasos
8 minutos
Tiempo total de preparación
14 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 taza de avena fina o harina de avena 1 taza de avena fina o harina de avena
  • 1 huevo 1 huevo
  • ½ taza de leche ½ taza de leche
  • 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de miel (opcional) 1 cucharadita de miel (opcional)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • Aceite o rocío vegetal para la sartén Aceite o rocío vegetal para la sartén
Pasos
  • Colocar la avena fina o harina de avena, el huevo, la leche, el polvo para hornear, la miel, la esencia de vainilla y la sal en un recipiente. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  • Calentar una sartén antiadherente y engrasarla ligeramente con aceite o rocío vegetal.
  • Verter una porción de la mezcla formando un disco grueso, similar a un hot cake o panqueque.
  • Cocinar a fuego bajo durante 3 minutos, hasta que aparezcan burbujas en la superficie y la base esté dorada.
  • Dar vuelta con cuidado y cocinar otros 2 a 3 minutos hasta que el pan de avena estilo hot cake esté bien cocido y esponjoso. Servir caliente con el acompañamiento preferido.

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