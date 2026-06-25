Pan de banana, una opción deliciosa para tu merienda ¡lista en pocos pasos!
Aprovechá esas bananas maduras y convertilas en un budín casero, perfecto para acompañar el desayuno o la merienda de forma rápida.
El pan de banana es una de esas preparaciones caseras que conquistan por su aroma, su textura húmeda y su facilidad de elaboración. Esta es una de las recetas ideales para aprovechar bananas maduras y transformarlas en un budín delicioso, perfecto para acompañar el desayuno, la merienda o una pausa durante el día.
Gracias a su sabor suave y a la dulzura natural de la fruta, el pan de banana se ha convertido en un clásico de la cocina hogareña. Además, admite múltiples variantes con frutos secos, chips de chocolate o especias, adaptándose a los gustos de cada familia. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
- 80 ml de aceite neutro
- 250 g de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 50 g de nueces picadas (opcional)
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera mediana.
- Pisar las bananas maduras hasta obtener un puré. Agregar los huevos, el azúcar, el aceite neutro y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
- Incorporar la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta obtener una preparación homogénea. Añadir las nueces picadas si se desea.
- Verter la mezcla en la budinera y alisar la superficie.
- Hornear durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir una vez frío o tibio.