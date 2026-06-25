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Pan de banana, una opción deliciosa para tu merienda ¡lista en pocos pasos!

Aprovechá esas bananas maduras y convertilas en un budín casero, perfecto para acompañar el desayuno o la merienda de forma rápida.

Candela Spann

Pan de banana, una opción deliciosa para tu merienda ¡lista en pocos pasos!

Pan de banana, una opción deliciosa para tu merienda ¡lista en pocos pasos!

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El pan de banana es una de esas preparaciones caseras que conquistan por su aroma, su textura húmeda y su facilidad de elaboración. Esta es una de las recetas ideales para aprovechar bananas maduras y transformarlas en un budín delicioso, perfecto para acompañar el desayuno, la merienda o una pausa durante el día.

Gracias a su sabor suave y a la dulzura natural de la fruta, el pan de banana se ha convertido en un clásico de la cocina hogareña. Además, admite múltiples variantes con frutos secos, chips de chocolate o especias, adaptándose a los gustos de cada familia. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
50 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 3 bananas maduras 3 bananas maduras
  • 2 huevos 2 huevos
  • 100 g de azúcar 100 g de azúcar
  • 80 ml de aceite neutro 80 ml de aceite neutro
  • 250 g de harina leudante 250 g de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 50 g de nueces picadas (opcional) 50 g de nueces picadas (opcional)
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera mediana.
  • Pisar las bananas maduras hasta obtener un puré. Agregar los huevos, el azúcar, el aceite neutro y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
  • Incorporar la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta obtener una preparación homogénea. Añadir las nueces picadas si se desea.
  • Verter la mezcla en la budinera y alisar la superficie.
  • Hornear durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  • Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir una vez frío o tibio.

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