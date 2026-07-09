Cómo limpiar la pantalla del Smart TV sin rayarla: el producto que recomiendan los expertos

La correcta higienización de tu pantalla de Smart TV es clave para evitar daños permanentes; evita el alcohol y opta por soluciones caseras.

La limpieza correcta del Smart TV ayuda a conservar la calidad de la imagen y prolongar la vida útil del equipo.

En la limpieza de las pantallas del hogar hay algunos detalles que debemos tener en cuenta. Uno de los más importantes es que no se deben limpiar con alcohol etílico, el que usamos habitualmente en casa, ya que puede dañar capas protectoras como la antirreflejo o la oleofóbica. Entonces, ¿qué productos sí son recomendables para limpiarlas?

Cómo limpiar la pantalla del Smart TV sin rayarla El producto más recomendado para limpiar la pantalla de un televisor es una mezcla de agua destilada y vinagre blanco en partes iguales. Esta solución ayuda a eliminar la suciedad sin dejar residuos y sin afectar el recubrimiento de la pantalla.

Antes de comenzar, es importante apagar y desenchufar el televisor para evitar accidentes y facilitar la visualización de las manchas. Luego, se debe humedecer ligeramente un paño de microfibra con la mezcla. Nunca hay que rociar el líquido directamente sobre la pantalla, ya que podría filtrarse hacia el interior del equipo y dañarlo.

Rociar el líquido directamente sobre la pantalla puede dañar el interior del televisor. Imagen generada por la IA Qué productos recomiendan no usar los expertos Según fabricantes como Samsung, es común cometer el error de utilizar limpiavidrios para limpiar la pantalla del televisor, ya que muchas personas la consideran similar a una ventana. Sin embargo, la empresa desaconseja utilizar limpiadores de vidrios, jabón, polvos de limpieza o productos químicos como alcohol, benceno o amoníaco.