"Likes" que enferman: la salud mental digital ya es un tema de liderazgo

Pasamos más de dos horas y media por día deslizando pantallas. La ciencia empieza a mostrar el costo emocional. Y las organizaciones no pueden seguir mirando para otro lado.

Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y que en ese espacio está nuestra libertad.

Hay una escena que se repite en oficinas, aulas y salas de reunión de todo el mundo: una persona presente en el cuerpo, pero con la atención atrapada del otro lado de una pantalla. Sonríe sin levantar la vista. Asiente sin escuchar. Está ahí, pero no del todo. Esa desconexión silenciosa, que ya naturalizamos, tiene un costo emocional que la ciencia empezó a medir y los números invitan a tomarlo en serio.

No se trata de demonizar la tecnología, las redes nos acercan, nos forman, nos dan voz. El problema no es la herramienta: es la relación que construimos con ella cuando deja de ser una elección y se vuelve un reflejo. Cuando el primer gesto del día es el celular y el último también.

Una persona presente en el cuerpo, pero con la atención atrapada del otro lado de una pantalla. Archivo. Lo que dicen los datos El U.S. Surgeon General sobre salud mental juvenil advierte que los adolescentes que pasan más de tres horas diarias en redes sociales tienen el doble de riesgo de presentar síntomas de ansiedad y depresión. Una investigación de la Universidad de Pittsburgh fue más allá: quienes usan entre siete y once plataformas distintas tienen hasta tres veces más probabilidad de reportar síntomas de depresión y ansiedad que quienes usan dos o menos, incluso descontando el tiempo total de uso. No es solo cuánto miramos: es en cuántos lugares fragmentamos la atención. Y aunque buena parte de la evidencia se concentra en adolescentes, los adultos no estamos a salvo. El tiempo promedio global de uso ya supera las dos horas y media diarias, y cerca de un tercio de los adultos en Estados Unidos dice sentirse “adicto” a las redes. La cifra trepa entre quienes hoy ocupan los puestos clave de nuestras organizaciones: profesionales de 25 a 40 años, en plena etapa productiva y de liderazgo.

Por qué esto es asunto de las organizaciones Cada notificación, cada “me gusta”, cada scroll infinito activa el sistema de recompensa del cerebro liberando dopamina. Es el mismo mecanismo que nos hace volver una y otra vez, casi sin decidirlo. El resultado dentro de una empresa es concreto: atención fragmentada, peor descanso, comparación constante y una sensación difusa de no llegar a nada. Tres ingredientes: ansiedad, agotamiento y desconexión, que erosionan exactamente aquello sobre lo que se construye un buen equipo: la presencia, el foco y el vínculo. Lo llamamos productividad, pero en el fondo es salud emocional. Un líder que no logra estar presente difícilmente pueda escuchar de verdad. Un equipo hiperconectado y a la vez agotado difícilmente pueda colaborar. La salud mental digital dejó de ser un tema privado de cada empleado para convertirse en una variable de la cultura organizacional.

Qué pueden hacer las organizaciones Dar el ejemplo desde el liderazgo : la cultura no se declara, se contagia. Cuando un líder responde mensajes a cualquier hora, le está diciendo al equipo que esa es la norma. El primer cambio es modelar otro vínculo con la conexión.

: la cultura no se declara, se contagia. Cuando un responde mensajes a cualquier hora, le está diciendo al equipo que esa es la norma. El primer cambio es modelar otro vínculo con la conexión. Acordar reglas de desconexión: reuniones sin pantallas , franjas horarias protegidas, expectativas claras sobre tiempos de respuesta. No es rigidez, es cuidado.

, franjas horarias protegidas, expectativas claras sobre tiempos de respuesta. No es rigidez, es cuidado. Formar en autoliderazgo emocional: la regulación no se trata de suprimir el impulso de mirar el celular, sino de aprender a gestionarlo. La inteligencia emocional y las habilidades blandas son hoy la mejor tecnología de protección que tenemos.

emocional: la regulación no se trata de suprimir el impulso de mirar el celular, sino de aprender a gestionarlo. La inteligencia emocional y las habilidades blandas son hoy la mejor tecnología de protección que tenemos. Cuidar el descanso y la atención: el sueño y la concentración no son un lujo de bienestar, son condiciones del rendimiento y de la salud. Desconectar para conectar Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y que en ese espacio está nuestra libertad. Las redes están diseñadas para que ese espacio desaparezca, para que reaccionemos antes de elegir. Recuperarlo, en lo personal y en lo organizacional, es, quizás, el desafío emocional de esta época.