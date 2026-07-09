Más allá de la fuerza: el secreto para que un tornillo no se afloje nunca más de la pared

Un tornillo que cede, una pared descascarada o un cuadro que termina estampado contra el suelo son dolores de cabeza hogareños habituales. El error más común es pensar que la solución radica en apretar con más fuerza. Sin embargo, la solución está en una pieza clave.

La verdadera diferencia la marca el tarugo (o taco de expansión). Esta pequeña pieza actúa como un anclaje interno dentro de la mampostería, multiplicando el agarre del tornillo y bloqueando cualquier posibilidad de que se deslice o pierda firmeza con el paso del tiempo.

Es importante evaluar dos variables antes de comenzar con el trabajo. Por un lado, las necesidades de sujeción de un adorno liviano difieren por completo de las de una estantería repleta de libros. Acertar en el tamaño y la resistencia de los materiales es un paso obligatorio.

Además, el comportamiento de un muro de ladrillo macizo es opuesto al de uno de construcción en seco (placas de yeso) o ladrillo hueco. Cada superficie exige un modelo de tarugo específico diseñado para distribuir el peso de manera eficiente y evitar desgarros en el material.

El mecanismo es pura física aplicada. Al enroscar el tornillo, este obliga al tarugo a abrirse y expandirse dentro de la perforación, ejerciendo una presión extrema contra los bordes internos de la pared. Es esta fuerza de fricción la que transforma un simple orificio en un soporte ultra resistente.

Paso a paso

Para garantizar que cualquier objeto quede perfectamente colgado y seguro, se recomienda seguir estrictamente algunos pasos, entre ellos, determinar el lugar exacto de colocación con la ayuda de un nivel y marcar el punto de perforación con un lápiz.

Luego usar un taladro equipado con una mecha que coincida exactamente con el diámetro del tarugo. Si el orificio queda holgado, la pieza bailará y perderá toda su capacidad de expansión. Introducir la pieza en la pared hasta que su cabeza quede perfectamente al ras de la superficie.

Por último, presentar el elemento a colgar y enroscar el tornillo de forma lenta y constante hasta sentir que hace tope y queda completamente firme.