Johnny Depp y su frase: "Envejecer es inevitable, pero nunca dejar de ser niño es posible. Creo que podés conservar ciertas cosas de tu infancia si las protegés"
El actor resume su postura en una frase inspiradora. Apuesta por la imaginación y la creatividad, incluso en la adultez.
Johnny Depp acompañó a muchos niños y adolescentes con sus personajes extraños y divertidos. Con el paso del tiempo y su éxito, el actor aprendió una gran lección sobre envejecer y conservar al niño interior, que resumió en la frase: "Envejecer es inevitable, pero nunca dejar de ser niño es posible. Creo que podés conservar ciertas cosas de tu infancia si las protegés".
Para el actor, asumir responsabilidades no significa renunciar a la imaginación o al asombro, sino que se pueden crear espacios o hábitos que preserven esa sensibilidad e inocencia. La propuesta es seguir jugando aunque cambien las rutinas y las responsabilidades del mundo adulto aparezcan.
La película de Johnny Depp relacionada con la adultez y la diversión
La frase se relaciona con su papel en Descubriendo Nunca Jamás (Finding Neverland), una película de 2004 que narra la historia real del dramaturgo J.M. Barrie. Él traba amistad con una madre viuda y sus 4 hijos, y a través de juegos e imaginación, crea el clásico infantil Peter Pan.
J.M. Barrie, interpretado por Johnny Depp, inventa mundos de fantasía, piratas y aventuras para los niños. Pero es Peter Pan la historia que se lleva el corazón de todos. La obra mezcla la magia y la inocencia de la infancia con la crudeza de la realidad adulta.
Quién es Johnny Depp
John Christopher Depp II nació el 9 de junio de 1963 en Kentucky. Antes de la actuación le dio una oportunidad a la música, pero fueron sus papeles en A Nightmare on Elm Street y la serie 21 Jump Street lo catapultaron a la fama.