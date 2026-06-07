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Leche cuajada: una de las clásicas recetas española que conquista paladares

La leche cuajada casera es un clásico postre español, que se disfruta en todo el país, destaca por su textura suave y sabor delicado.

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Esta receta de leche cuajada es ideal para que disfrutes de la cocina casera

Esta receta de leche cuajada es ideal para que disfrutes de la cocina casera

Imagen creada por IA - MDZ

La leche cuajada casera es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía española, especialmente popular en el norte del país. Con una textura suave y un sabor delicado, este postre lácteo se disfruta desde hace generaciones y destaca por su sencillez y por la calidad de sus ingredientes.

Dentro de la cocina española, la cuajada ocupa un lugar especial por ser una elaboración fácil y muy versátil, perfecta para servir sola o acompañada de miel, azúcar o frutos secos. Prepara una auténtica cuajada casera siguiendo pocos pasos y utilizando muy pocos ingredientes.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 15 minutos
Modo de cocción
Calentado y reposo
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera 1 litro de leche entera
  • 1 sobre de cuajada en polvo (12 g) 1 sobre de cuajada en polvo (12 g)
  • 2 cucharadas de azúcar (opcional) 2 cucharadas de azúcar (opcional)
Pasos
  • Reserva un vaso de leche y disuelve en él el sobre de cuajada. Si lo deseas, añade también el azúcar.
  • Calienta el resto de la leche en un cazo hasta que esté a punto de hervir. Incorpora la mezcla de cuajada y remueve constantemente.
  • Cocina durante 2 o 3 minutos sin dejar de remover, hasta que la preparación quede bien integrada.
  • Reparte la mezcla en recipientes individuales y deja que se temple. Después, llévala a la nevera durante al menos 2 horas.
  • Sirve la cuajada bien fría, sola o acompañada de miel, azúcar o frutos secos.

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