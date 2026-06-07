Leche cuajada: una de las clásicas recetas española que conquista paladares
La leche cuajada casera es un clásico postre español, que se disfruta en todo el país, destaca por su textura suave y sabor delicado.
La leche cuajada casera es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía española, especialmente popular en el norte del país. Con una textura suave y un sabor delicado, este postre lácteo se disfruta desde hace generaciones y destaca por su sencillez y por la calidad de sus ingredientes.
Dentro de la cocina española, la cuajada ocupa un lugar especial por ser una elaboración fácil y muy versátil, perfecta para servir sola o acompañada de miel, azúcar o frutos secos. Prepara una auténtica cuajada casera siguiendo pocos pasos y utilizando muy pocos ingredientes.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 15 minutos
Modo de cocción
Calentado y reposo
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española
Ingredientes
- 1 litro de leche entera
- 1 sobre de cuajada en polvo (12 g)
- 2 cucharadas de azúcar (opcional)
Pasos
- Reserva un vaso de leche y disuelve en él el sobre de cuajada. Si lo deseas, añade también el azúcar.
- Calienta el resto de la leche en un cazo hasta que esté a punto de hervir. Incorpora la mezcla de cuajada y remueve constantemente.
- Cocina durante 2 o 3 minutos sin dejar de remover, hasta que la preparación quede bien integrada.
- Reparte la mezcla en recipientes individuales y deja que se temple. Después, llévala a la nevera durante al menos 2 horas.
- Sirve la cuajada bien fría, sola o acompañada de miel, azúcar o frutos secos.