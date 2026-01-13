Berenjenas rellenas con arroz y verduras: receta vegetariana ideal para el verano

El arroz integral se cocina en una olla con agua siguiendo el tiempo indicado en el paquete. Una vez listo, se escurre bien y se reserva.

Mientras tanto, se pela la cebolla y se la corta en cubos pequeños. El tomate se corta en cubos y la zanahoria se ralla fina. Se reservan todas las verduras por separado.

Las berenjenas se lavan, se secan y se cortan a lo largo, formando dos mitades. Se colocan entre dos platos y se cocinan en el microondas a potencia media durante 5 minutos, hasta que estén apenas tiernas.

Con cuidado, se retira la pulpa de las berenjenas con una cuchara, dejando un borde firme para que mantengan su forma. La pulpa se pica y se reserva.

En una sartén amplia se calienta el aceite de oliva y se rehoga la cebolla a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que esté transparente y suave.

Se incorpora el tomate y se cocina otros 10 minutos, permitiendo que se desarme y concentre sabor. Luego se agrega la pulpa de la berenjena picada y el arroz integral ya cocido.

Se apaga el fuego y se retira la sartén del calor. En ese momento se suma la zanahoria rallada en crudo, la sal y la pimienta. Se mezcla bien para integrar todos los ingredientes.

Las mitades de berenjena se rellenan generosamente con la mezcla de arroz y verduras y se acomodan en una placa apta para horno.

Por encima se espolvorea el pan rallado y el perejil, se rocía con un hilo de aceite de oliva y se llevan al horno precalentado a 200 °C durante 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crocante.