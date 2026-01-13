Presenta:

Berenjenas rellenas con arroz y verduras: receta vegetariana ideal para el verano

Una receta completa y liviana que aprovecha las berenjenas con un relleno simple y súper rico. ¡Probala!

La berenjenas rellenas logran una comida completa y rica, sin necesidad de ingredientes difíciles. En esta receta, el arroz integral funciona como base, mientras que las verduras le dan ese color y sabor perfectos para una mesa de verano donde se busca algo liviano pero contundente.

Ingredientes (para 2 personas)

  • 2 berenjenas

  • 250 g de arroz integral

  • 100 g de cebolla blanca en cubos

  • 50 g de zanahoria rallada

  • 50 g de tomate en cubos

  • 30 g de pan rallado

  • 20 g de aceite de oliva virgen extra

  • 20 g de perejil

  • Sal a gusto (aprox. 10 g)

  • Pimienta negra molida a gusto

  • 20 ml de tahini (opcional)

  • 500 ml de agua

Paso a paso de la receta

  1. El arroz integral se cocina en una olla con agua siguiendo el tiempo indicado en el paquete. Una vez listo, se escurre bien y se reserva.

  2. Mientras tanto, se pela la cebolla y se la corta en cubos pequeños. El tomate se corta en cubos y la zanahoria se ralla fina. Se reservan todas las verduras por separado.

  3. Las berenjenas se lavan, se secan y se cortan a lo largo, formando dos mitades. Se colocan entre dos platos y se cocinan en el microondas a potencia media durante 5 minutos, hasta que estén apenas tiernas.

  4. Con cuidado, se retira la pulpa de las berenjenas con una cuchara, dejando un borde firme para que mantengan su forma. La pulpa se pica y se reserva.

  5. En una sartén amplia se calienta el aceite de oliva y se rehoga la cebolla a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que esté transparente y suave.

  6. Se incorpora el tomate y se cocina otros 10 minutos, permitiendo que se desarme y concentre sabor. Luego se agrega la pulpa de la berenjena picada y el arroz integral ya cocido.

  7. Se apaga el fuego y se retira la sartén del calor. En ese momento se suma la zanahoria rallada en crudo, la sal y la pimienta. Se mezcla bien para integrar todos los ingredientes.

  8. Las mitades de berenjena se rellenan generosamente con la mezcla de arroz y verduras y se acomodan en una placa apta para horno.

  9. Por encima se espolvorea el pan rallado y el perejil, se rocía con un hilo de aceite de oliva y se llevan al horno precalentado a 200 °C durante 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crocante.

  10. Al momento de servir, un hilo de tahini por encima le da una capa extra de sabor y profundidad, realzando el conjunto sin tapar los ingredientes. ¡Y listo!

FUENTE: https://www.directoalpaladar.com/

