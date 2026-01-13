La mejor receta de callos a la madrileña: un plato tradicional para días fríos

Esta receta de callos a la madrileña es uno de los platos más representativos de la gastronomía española. Su sabor intenso y su textura melosa la convierten en una preparación ideal para días fríos, reuniones familiares o celebraciones tradicionales donde se busca un platillo reconfortante y lleno de historia culinaria.

Cada familia tiene su propia versión de la receta, variando especias y embutidos.

1- Lava los callos, la pata y el morro con abundante agua.

2- Colócalos en una olla grande, cúbrelos con agua y cocina durante 10 minutos; desecha esa agua.

3- Vuelve a cubrir con agua limpia, agrega laurel y sal, y cocina a fuego medio durante 2 horas o hasta que estén tiernos.

4- En una sartén, sofríe el aceite con la cebolla picada y el ajo.

5- Añade la panceta y el chorizo en rodajas; cocina hasta dorar.

6- Incorpora el pimentón dulce, el pimentón picante y el comino, mezclando rápidamente.

7- Agrega este sofrito a la olla de los callos.

8- Cocina todo junto durante 30 minutos más hasta lograr una salsa espesa y bien integrada.

La receta mejora notablemente cuando se deja reposar de un día para otro.

De la cocina a la mesa

La receta de callos a la madrileña es un claro ejemplo de cómo la cocina tradicional transforma ingredientes humildes en un plato lleno de sabor y carácter. Su cocción lenta permite que las especias y embutidos se integren perfectamente, dando como resultado una preparación intensa y reconfortante. Es ideal para servirse caliente, acompañado de pan crujiente y, si se desea, reposado de un día para otro, ya que su sabor mejora con el tiempo. Sin duda, es una receta emblemática que mantiene viva la esencia de la cocina española y su respeto por las tradiciones culinarias. ¡A disfrutar!